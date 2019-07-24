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24 июля 2019, среда, 16:16 533
Судебная власть 2019-07-24T16:16:11+03:00
Українські Новини
Нужно анализировать, какие судьи выстояли в судебной реформе Порошенко, - Рябошапка

Нужно анализировать, какие судьи выстояли в судебной реформе Порошенко, - Рябошапка

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка считает, что для того, чтобы знать какие суды выстояли в судебной реформе бывшего президента Петра Порошенко, необходимо провести анализ их работы за 5 лет.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"Сложный вопрос. Это нужно оценивать каждого судью и каждый суд, насколько он был принципиальный за 5 лет", - сказал он.

Он не смог назвать конкретный суд, который был принципиальным в своей работе.

"Конкретно, я не могу вот так прямо ответить, какие суды выстояли в реформе, а какие нет", - отметил Рябошапка.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что есть суды и судьи, которые выстояли в судебной реформе Порошенко.

Юристы-эксперты считают, что Окружной админсуд Киева в ходе судебной реформы Порошенко продемонстрировал принципиальность и независимость от власти, принимая свои решения.

Владимир Пилипенко считает, что Окружной админсуд Киева не был подконтрольным власти Порошенко и принимал решения, которые были ей невыгодны.

60% населения негативно оценивает судебную реформу Порошенко.

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