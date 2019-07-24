Нужно анализировать, какие судьи выстояли в судебной реформе Порошенко, - Рябошапка

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка считает, что для того, чтобы знать какие суды выстояли в судебной реформе бывшего президента Петра Порошенко, необходимо провести анализ их работы за 5 лет.\r\nОб этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.\r\n"Сложный вопрос. Это нужно оценивать каждого судью и каждый суд, насколько он был принципиальный за 5 лет", - сказал он.\r\nОн не смог назвать конкретный суд, который был принципиальным в своей работе.\r\n"Конкретно, я не могу вот так прямо ответить, какие суды выстояли в реформе, а какие нет", - отметил Рябошапка.\r\nНапомним, что ранее сообщалось о том, что есть суды и судьи, которые выстояли в судебной реформе Порошенко.\r\nЮристы-эксперты считают, что Окружной админсуд Киева в ходе судебной реформы Порошенко продемонстрировал принципиальность и независимость от власти, принимая свои решения.\r\nВладимир Пилипенко считает, что Окружной админсуд Киева не был подконтрольным власти Порошенко и принимал решения, которые были ей невыгодны.\r\n60% населения негативно оценивает судебную реформу Порошенко.