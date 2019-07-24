Боевики "ЛНР" передали Украине еще 64 заключенных

После того, как боевики "ЛНР" передали Украине 60 заключенных, самопровозглашенная "Луганская народная республика" передала Украине еще 64 заключенных.\r\nОб этом написал в социальной сети Facebook заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня, при содействии Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и лично Людмилы Денисовой, состоялась передача еще 64 осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области", - сообщил он.\r\n\r\nЭто уже 6-я успешная передача заключенных с оккупированной территории "ЛНР".\r\nВ общем, с декабря 2018 года перемещено на подконтрольную Украине территорию 319 человек.\r\nПередача заключенных. Фото: Людмила Денисова\/Facebook\r\nВсего же, с 2014 года на территорию, контролируемую правительством Украины, возвращено 554 человека, из которых 223 - из оккупированной части Донецкой области и 12 - из аннексированного Россией Крыма.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 7 февраля "ЛНР" передала Украине 33 заключенных. Ранее в СБУ заявили, что боевики завербовали перемещенных из "ЛНР" заключенных шпионить за украинскими военными.\r\n12 декабря 42 заключенных из неподконтрольного Луганска были перемещены на подконтрольную Украине территорию.\r\nТем временем более 40% украинцев хотят, чтобы Президент пошел на прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР", а в "Слуге народа" рассказали, почему не хотят вести переговоры с "ЛДНР".