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24 июля 2019, среда, 16:06 642
Общество 2019-07-24T16:21:12+03:00
Українські Новини
Боевики "ЛНР" передали Украине еще 64 заключенных

Боевики "ЛНР" передали Украине еще 64 заключенных

Передача заключенных. Фото: Людмила Денисова/Facebook
Передача заключенных. Фото: Людмила Денисова/Facebook

После того, как боевики "ЛНР" передали Украине 60 заключенных, самопровозглашенная "Луганская народная республика" передала Украине еще 64 заключенных.

Об этом написал в социальной сети Facebook заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов, передают Українськi Новини.

"Сегодня, при содействии Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и лично Людмилы Денисовой, состоялась передача еще 64 осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области", - сообщил он.

Это уже 6-я успешная передача заключенных с оккупированной территории "ЛНР".

В общем, с декабря 2018 года перемещено на подконтрольную Украине территорию 319 человек.

Передача заключенных. Фото: Людмила Денисова/FacebookПередача заключенных. Фото: Людмила Денисова/Facebook

Всего же, с 2014 года на территорию, контролируемую правительством Украины, возвращено 554 человека, из которых 223 - из оккупированной части Донецкой области и 12 - из аннексированного Россией Крыма.

Как сообщали Українськi Новини, 7 февраля "ЛНР" передала Украине 33 заключенных. Ранее в СБУ заявили, что боевики завербовали перемещенных из "ЛНР" заключенных шпионить за украинскими военными.

12 декабря 42 заключенных из неподконтрольного Луганска были перемещены на подконтрольную Украине территорию.

Тем временем более 40% украинцев хотят, чтобы Президент пошел на прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР", а в "Слуге народа" рассказали, почему не хотят вести переговоры с "ЛДНР".

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