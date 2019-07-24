Боевики "ЛНР" передали Украине еще 64 заключенных

Об этом написал в социальной сети Facebook заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов, передают Українськi Новини.

"Сегодня, при содействии Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и лично Людмилы Денисовой, состоялась передача еще 64 осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области", - сообщил он.

Это уже 6-я успешная передача заключенных с оккупированной территории "ЛНР".

В общем, с декабря 2018 года перемещено на подконтрольную Украине территорию 319 человек.

Передача заключенных. Фото: Людмила Денисова/Facebook

Всего же, с 2014 года на территорию, контролируемую правительством Украины, возвращено 554 человека, из которых 223 - из оккупированной части Донецкой области и 12 - из аннексированного Россией Крыма.

Как сообщали Українськi Новини, 7 февраля "ЛНР" передала Украине 33 заключенных. Ранее в СБУ заявили, что боевики завербовали перемещенных из "ЛНР" заключенных шпионить за украинскими военными.

12 декабря 42 заключенных из неподконтрольного Луганска были перемещены на подконтрольную Украине территорию.

Тем временем более 40% украинцев хотят, чтобы Президент пошел на прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР", а в "Слуге народа" рассказали, почему не хотят вести переговоры с "ЛДНР".