Ефремов вышел из СИЗО

Бывший председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов, которого ранее суд отпустил из-под стражи под домашний арест с ношением электронного браслета, вышел из следственного изолятора.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил его адвокат Андрей Смирнов.\r\nПо его словам, он вышел из СИЗО в среду.\r\nЕфремов намерен в сопровождении сотрудников полиции приехать в Киев и находиться в квартире под домашним арестом.\r\nКак сообщали Українськi Новини, суд продлевал арест экс-депутата Ефремова.\r\nДепутат Верховной Рады Игорь Луценко сообщил о том, что СБУ сняла обвинение в финансировании терроризма с олигарха Рината Ахметова, депутата Рады от фракции "Оппозиционный блок" Наталии Королевской и экс-главы фракции Партии регионов в Раде Александра Ефремова.\r\nТем временем в ЦИКе объяснили, почему Ефремов не может быть включен в список "Оппозиционного блока".\r\nРанее адвокат Ефремова заявил, что 7 полицейских силой вытащили Ефремова из скорой помощи во время приступа.