Ефремов вышел из СИЗО

Бывший председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов, которого ранее суд отпустил из-под стражи под домашний арест с ношением электронного браслета,

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Андрей Смирнов.

По его словам, он вышел из СИЗО в среду.

Ефремов намерен в сопровождении сотрудников полиции приехать в Киев и находиться в квартире под домашним арестом.

Как сообщали Українськi Новини, суд продлевал арест экс-депутата Ефремова.

Депутат Верховной Рады Игорь Луценко сообщил о том, что СБУ сняла обвинение в финансировании терроризма с олигарха Рината Ахметова, депутата Рады от фракции "Оппозиционный блок" Наталии Королевской и экс-главы фракции Партии регионов в Раде Александра Ефремова.

Тем временем в ЦИКе объяснили, почему Ефремов не может быть включен в список "Оппозиционного блока".

Ранее адвокат Ефремова заявил, что 7 полицейских силой вытащили Ефремова из скорой помощи во время приступа.