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24 июля 2019, среда, 14:42 415
Судебная власть 2019-07-24T14:43:00+03:00
Українські Новини
Нацполиции разрешили доступ к мобильным разговорам жены погибшего Тымчука и его помощника

Нацполиции разрешили доступ к мобильным разговорам жены погибшего Тымчука и его помощника

Дмитрий Тымчук. Фото: Дмитрий Тымчук/Facebook
Дмитрий Тымчук. Фото: Дмитрий Тымчук/Facebook

Шевченковский районный суд Киева разрешил следователям Национальной полиции доступ к информации о мобильных разговорах и SMS-переписке жены погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (Народный Фронт) и его помощника в рамках расследования дела.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Нацполиция просила суд предоставить доступ к информации о мобильных разговорах и переписке жены Тымчука и его помощника с целью установления лиц, совершивших или которые причастны к совершению данного уголовного правонарушения, установления объективных обстоятельств происшествия, а также в связи с необходимостью неукоснительного соблюдения требований УПК.

Эта информация необходима для установления фактических обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве и обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования указанного уголовного преступления

Суд дал разрешение следствию доступ к такой информации за период с 01.06.2019 по 20.06.2019.

Как сообщали Українськi Новини, дело о гибели Тымчука засекретили и расследуют как умышленное убийство.

Однако следствие считает, что главной версией гибели Тымчука является самоубийство.

Также гражданская жена Тымчука, которая обнаружила его тело, проходит по делу в качестве свидетеля.

Больше новостей о: доступ к информации Суд Дмитрий Тымчук Нацполиция

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