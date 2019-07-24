Нацполиции разрешили доступ к мобильным разговорам жены погибшего Тымчука и его помощника

Шевченковский районный суд Киева разрешил следователям Национальной полиции доступ к информации о мобильных разговорах и SMS-переписке жены погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (Народный Фронт) и его помощника в рамках расследования дела.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Нацполиция просила суд предоставить доступ к информации о мобильных разговорах и переписке жены Тымчука и его помощника с целью установления лиц, совершивших или которые причастны к совершению данного уголовного правонарушения, установления объективных обстоятельств происшествия, а также в связи с необходимостью неукоснительного соблюдения требований УПК.

Эта информация необходима для установления фактических обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве и обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования указанного уголовного преступления

Суд дал разрешение следствию доступ к такой информации за период с 01.06.2019 по 20.06.2019.

Как сообщали Українськi Новини, дело о гибели Тымчука засекретили и расследуют как умышленное убийство.

Однако следствие считает, что главной версией гибели Тымчука является самоубийство.

Также гражданская жена Тымчука, которая обнаружила его тело, проходит по делу в качестве свидетеля.