"Богдан Моторс" заявляет о блокировании НАБУ своей работы из-за обысков

Автомобильная компания "Богдан Моторс" заявляет о блокировании своей работы со стороны Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) вследствие обысков в офисе на Рыбальском острове в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщил пресс-секретарь "Богдана" Сергей Красуля.

Он сообщил, что НАБУ постоянко проводять обыски и изъятия документов офисе "Богдан Моторс", тем самым блокируя ее работу.

"Вчера они приходили по одним эпизодам, а сегодня по другим, а компания не может работать все это время", - сказал Красуля.

Он добавил, что сегодняшние следственные действия НАБУ касаются кредитних обязательств корпорации перед "Укрэксимбанком".

Красуля подчеркнул, что все обязательства перед "Укрэксимбанком" сохраняются и "Богдан" продолжает добросовестно их выполнять, согласно договору о реструктуризации.

"В условиях обвала автомобильного рынка на 90%, отсутствия государственной поддержки и какой бы то ни было государственной промышленной политики, корпорация вынуждена была пойти на реструктуризацию кредитов, взятых под строительство нового автомобильного завода. "Богдан Моторс" - единственная компания, которая за время независимости Украины построила новый современный автомобильный завод. И такие действия и блокировка работы уж точно не будет способствовать скорейшему возврату кредита", - отметил Красуля.

Он также считает, что действия НАБУ в отношении компании носят политический характер.

Красуля добавил, блокировка работы может привести к тому, "Богдан Моторс" не сможет гарантировать своевременное выполнение контрактов, в том числе и на поставку пассажирского муниципального транспорта под финансированные ЕБРР, которые раньше выполнялись безукоризненно.

Как сообщали Українські Новини, "Богдан" заявил, что считает обыски политическим давлением.

В 2018 году "Богдан Моторс" реструктуризировал задолженность в сумме 1,3 млрд гривен перед Государственным экспортно-импортным банком на 13 лет.

По данным СМИ, корпорация "Богдан Моторс" контролируется бывшим заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским, который получил под контроль компанию в 2009 году от Петра Порошенко в обмен на акции компании Roshen.

В то же время в едином госреестре юрлиц отсутствует информация о конечном бенефициаре "Богдан Моторс".

19 июля НАБУ проводило обыски в элитном спортивном клубе "5 элемент" и в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс" в Киеве по делу о коррупции в оборонной сфере.