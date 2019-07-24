Кабмин одобрил кандидатуру Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА

Кабинет Министров одобрил кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Об этом журналистам сообщил представить Президента в Кабмине Андрей Герус, передают Українськi Новини.

"Одобрили кандидата на должность главы Ивано-Франковской ОГА", - сказал он.

Ранее Шмыгаль работал на должности главы департамента экономического развития и промышленности Львовской ОГА.

Он также претендовал на должность львовского губернатора.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет назначить одесского губернатора по итогам открытого конкурса.

Ранее Гройсман рассказал о планах по назначению губернаторов.