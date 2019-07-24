Кабмин одобрил кандидатуру Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА

Кабинет Министров одобрил кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.\r\nОб этом журналистам сообщил представить Президента в Кабмине Андрей Герус, передают Українськi Новини.\r\n"Одобрили кандидата на должность главы Ивано-Франковской ОГА", - сказал он.\r\nРанее Шмыгаль работал на должности главы департамента экономического развития и промышленности Львовской ОГА.\r\nОн также претендовал на должность львовского губернатора.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет назначить одесского губернатора по итогам открытого конкурса.\r\nРанее Гройсман рассказал о планах по назначению губернаторов.