Депутат Рады Гончаренко выиграл выборы у кандидата от "Слуги народа" в 137-м округе

Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Алексей Гончаренко как самовыдвиженец выиграл выборы парламента в одномандатном избирательном округе №137 в Одесской области (Балтский, Кодымский, Окнянський, Подольский, Савранский районы).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, Гончаренко набрал 29,46%, или 20 361 голос избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, кандидат от партии "Слуга народа", адвокат Александр Муконин набрал 24,34%, или 16 826 голосов.\r\nНа третьем месте оказался экс-владелец "Имэксбанка" и действующий депутат Рады Леонид Климов (группа "Партия "Відродження"), который набрал 22,72% голосов.\r\nГончаренко - 38 лет.\r\nВ 2014 году был избран в парламент от партии "Блок Петра Порошенко".\r\n23 февраля 2017 года полиция заявила, что неизвестные похитили в Одессе депутата Гончаренко.\r\nВ тот же день правоохранители задержали подозреваемых и арестовали их.\r\nТакже в феврале 2017 года Генеральная прокуратура начала расследовать осквернение депутатом Гончаренко фрагмента Берлинской стены, расположенного на территории посольства Германии в Украине.\r\nКак сообщали Українськi Новини, депутат Рады от БПП Хлань проиграл предпринимателю Иванову от "Слуги народа" в 185 округе Херсонской области.\r\nТакже депутат Рады от БПП Давиденко выиграл выборы в 208-м округе у кандидата "Слуги народа".