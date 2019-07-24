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24 июля 2019, среда, 11:21 215
Выборы 2019-07-24T12:30:02+03:00
Українські Новини
Депутат Рады Гончаренко выиграл выборы у кандидата от "Слуги народа" в 137-м округе

Депутат Рады Гончаренко выиграл выборы у кандидата от "Слуги народа" в 137-м округе

Алексей Гончаренко
Алексей Гончаренко

Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Алексей Гончаренко как самовыдвиженец выиграл выборы парламента в одномандатном избирательном округе №137 в Одесской области (Балтский, Кодымский, Окнянський, Подольский, Савранский районы).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Гончаренко набрал 29,46%, или 20 361 голос избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, кандидат от партии "Слуга народа", адвокат Александр Муконин набрал 24,34%, или 16 826 голосов.

На третьем месте оказался экс-владелец "Имэксбанка" и действующий депутат Рады Леонид Климов (группа "Партия "Відродження"), который набрал 22,72% голосов.

Гончаренко - 38 лет.

В 2014 году был избран в парламент от партии "Блок Петра Порошенко".

23 февраля 2017 года полиция заявила, что неизвестные похитили в Одессе депутата Гончаренко.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемых и арестовали их.

Также в феврале 2017 года Генеральная прокуратура начала расследовать осквернение депутатом Гончаренко фрагмента Берлинской стены, расположенного на территории посольства Германии в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Рады от БПП Хлань проиграл предпринимателю Иванову от "Слуги народа" в 185 округе Херсонской области.

Также депутат Рады от БПП Давиденко выиграл выборы в 208-м округе у кандидата "Слуги народа".

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