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24 липня 2019, середа, 11:21 23
Вибори 2019-07-24T13:15:02+03:00
Українські Новини
Депутат Ради Гончаренко виграв вибори у кандидата від "Слуги народу" у 137-му окрузі

Депутат Ради Гончаренко виграв вибори у кандидата від "Слуги народу" у 137-му окрузі

Олексій Гончаренко
Олексій Гончаренко

Заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді Олексій Гончаренко як самовисуванець виграв вибори парламенту в одномандатному виборчому окрузі №137 в Одеській області (Балтський, Кодимський, Окнянський, Подільський, Савранський райони).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Гончаренко набрав 29,46%, або 20 361 голос виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, кандидат від партії "Слуга народу", адвокат Олександр Муконін набрав 24,34%, або 16 826 голосів.

На третьому місці опинився екс-власник "Імексбанку" і діючий депутат Ради Леонід Клімов (група "Партія "Відродження"), який набрав 22,72% голосів.

Гончаренко - 38 років.

У 2014 році був обраний до парламенту від партії "Блок Петра Порошенка".

23 лютого 2017 року поліція заявила, що невідомі викрали в Одесі депутата Гончаренко.

У той же день правоохоронці затримали підозрюваних і заарештували їх.

Також у лютому 2017 року Генеральна прокуратура почала розслідувати осквернення депутатом Гончаренко фрагмент Берлінської стіни, розташованого на території посольства Німеччини в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради від БПП Хлань програв підприємцю Іванову від "Слуги народу" в 185 окрузі Херсонської області.

Також депутат Ради від БПП Давиденко виграв вибори в 208-му окрузі у кандидата "Слуги народу".

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