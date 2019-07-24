Депутат Ради Гончаренко виграв вибори у кандидата від "Слуги народу" у 137-му окрузі

Заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді Олексій Гончаренко як самовисуванець виграв вибори парламенту в одномандатному виборчому окрузі №137 в Одеській області (Балтський, Кодимський, Окнянський, Подільський, Савранський райони).\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Гончаренко набрав 29,46%, або 20 361 голос виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, кандидат від партії "Слуга народу", адвокат Олександр Муконін набрав 24,34%, або 16 826 голосів.\r\nНа третьому місці опинився екс-власник "Імексбанку" і діючий депутат Ради Леонід Клімов (група "Партія "Відродження"), який набрав 22,72% голосів.\r\nГончаренко - 38 років.\r\nУ 2014 році був обраний до парламенту від партії "Блок Петра Порошенка".\r\n23 лютого 2017 року поліція заявила, що невідомі викрали в Одесі депутата Гончаренко.\r\nУ той же день правоохоронці затримали підозрюваних і заарештували їх.\r\nТакож у лютому 2017 року Генеральна прокуратура почала розслідувати осквернення депутатом Гончаренко фрагмент Берлінської стіни, розташованого на території посольства Німеччини в Україні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутат Ради від БПП Хлань програв підприємцю Іванову від "Слуги народу" в 185 окрузі Херсонської області.\r\nТакож депутат Ради від БПП Давиденко виграв вибори в 208-му окрузі у кандидата "Слуги народу".