Члени виборчої комісії рахували голоси в кафе під Києвом, поліція відкрила справу

Національна поліція відкрила кримінальне провадження через підрахунок голосів членами дільничної виборчої комісії (ДВК) у кав'ярні в Обухові Київської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nУ ньому наголошується, що близько 18:00 голова однієї з ДВК разом із секретарем складали протоколи дільничної комісії про підрахунок голосів виборців у приміщенні кав'ярні.\r\nПоліція на місці задокументувала протиправну діяльність працівників комісії та вилучила в них як речові докази протоколи підрахунку голосів.\r\nЗа фактом фальсифікації виборчих документів відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 158 Кримінального кодексу.\r\nСтаття передбачає ув'язнення від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в ОБСЄ заявили, що вибори Ради були змагальними і проведені з повагою до фундаментальних свобод. \r\nТим часом у ЦВК розповіли про зафіксовані на виборах порушення, а поліція отримала понад дві тисячи повідомлень про порушення на виборах, відкрито 71 справу.