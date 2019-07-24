Члени виборчої комісії рахували голоси в кафе під Києвом, поліція відкрила справу

Національна поліція відкрила кримінальне провадження через підрахунок голосів членами дільничної виборчої комісії (ДВК) у кав'ярні в Обухові Київської області.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції, передають Українські Новини.

У ньому наголошується, що близько 18:00 голова однієї з ДВК разом із секретарем складали протоколи дільничної комісії про підрахунок голосів виборців у приміщенні кав'ярні.

Поліція на місці задокументувала протиправну діяльність працівників комісії та вилучила в них як речові докази протоколи підрахунку голосів.

За фактом фальсифікації виборчих документів відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 158 Кримінального кодексу.

Стаття передбачає ув'язнення від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Як повідомляли Українські Новини, в ОБСЄ заявили, що вибори Ради були змагальними і проведені з повагою до фундаментальних свобод.

Тим часом у ЦВК розповіли про зафіксовані на виборах порушення, а поліція отримала понад дві тисячи повідомлень про порушення на виборах, відкрито 71 справу.