підписатися на розсилку
25.55 25.95
28.4 29.05
˟
24 липня 2019, середа, 10:54 13
Економіка 2019-07-24T11:01:04+03:00
Українські Новини
Курс рубля різко обвалився

Курс рубля різко обвалився

Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У середу, 24 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у ворник, 23 липня, знизився на 8 копійок і становив 3,59 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу підвищився на 2 копійки і становив 4,21 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 24 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,59 4,21
Максимальний 4,03 5,00
Мінімальний 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, падіння долара і євро триває: за скільки продають валюту в середу.

Раніше Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 липня, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют курс рубля Курс рубля до гривні

Архів
Новини
Піар-директор благодійного фонду "Алкоголь Стоп" пройшов до Ради від "Слуги народу" 11:35
Депутат Ради Гончаренко виграв вибори у кандидата від "Слуги народу" у 137-му окрузі 11:21
Члени виборчої комісії рахували голоси в кафе під Києвом, поліція відкрила справу 11:00
Курс рубля різко обвалився 10:54
НАБУ відкрило справу щодо зловживань при будівництві скандального "мосту Кличка" 10:46 Доповнено
більше новин
ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" виріс 20:10 Оновлюється
1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні 13:18
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Луценко втік від доповіді Зеленському у справі Шеремета у відпустку 17:22
більше новин
1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні 13:18
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
З 1 вересня "Фармак" запускає єдину освітню інтернет-платформу "Екошкола" 17:22
У Білорусі за символіку УПА і портрети Бандери саджатимуть у в'язницю, – ЗМІ 08:00
"Юзик" з величезним відривом переміг в окрузі №33 у Дніпропетровській області 11:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok