Курс рубля різко обвалився

У середу, 24 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у ворник, 23 липня, знизився на 8 копійок і становив 3,59 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу підвищився на 2 копійки і становив 4,21 гривень за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках на 24 липня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,59\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,03\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, падіння долара і євро триває: за скільки продають валюту в середу.\r\nРаніше Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 липня, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH\/USD.