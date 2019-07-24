Курс рубля різко обвалився

У середу, 24 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у ворник, 23 липня, знизився на 8 копійок і становив 3,59 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу підвищився на 2 копійки і становив 4,21 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 24 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,59 4,21 Максимальний 4,03 5,00 Мінімальний 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, падіння долара і євро триває: за скільки продають валюту в середу.

Раніше Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 липня, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH/USD.