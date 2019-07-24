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24 июля 2019, среда, 10:30 222
Силовые структуры 2019-07-24T10:37:16+03:00
Українські Новини
Четыре боевика подорвались на взрывном устройстве, трое погибли, - разведка

Четыре боевика подорвались на взрывном устройстве, трое погибли, - разведка

ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

После того, как боевики 75 раз нарушили перемирие за время сбора урожая, боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня 23 июля, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.

"23 июля Вооруженные Силы Украины придерживались режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем.

Позиции Вооруженных сил были обстреляны из автоматического гранатомета и стрелкового оружия неподалеку Луганского.

"Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - сказано в сообщении.

В свою очередь среди боевиков, по данным разведки, 23 июля было трое погибших и один раненный из-за подрыва на взрывном устройстве.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики придерживаются "режима тишины", погиб один оккупант.

Тем временем в ОБСЕ сообщили, что трое гражданских погибли и 13 ранены на Донбассе за две недели.

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