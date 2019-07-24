Четыре боевика подорвались на взрывном устройстве, трое погибли, - разведка

После того, как боевики 75 раз нарушили перемирие за время сбора урожая, боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня 23 июля, потерь среди украинских военнослужащих нет.\r\nОб этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.\r\n"23 июля Вооруженные Силы Украины придерживались режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем.\r\nПозиции Вооруженных сил были обстреляны из автоматического гранатомета и стрелкового оружия неподалеку Луганского.\r\n"Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - сказано в сообщении.\r\nВ свою очередь среди боевиков, по данным разведки, 23 июля было трое погибших и один раненный из-за подрыва на взрывном устройстве.\r\nКак сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики придерживаются "режима тишины", погиб один оккупант.\r\nТем временем в ОБСЕ сообщили, что трое гражданских погибли и 13 ранены на Донбассе за две недели.