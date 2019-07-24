Падіння долара і євро триває: за скільки продають валюту в середу

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 23 липня на 4,06 коп. до 25,8990 UAH\/USD, курс купівлі - на 2,67 коп. до 25,5445 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 13,93 коп. до 28,4423 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 13,89 коп. до 28,9913 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,5445\r\n25,8990\r\n28,4423\r\n28,9913\r\n3,59\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,7300\r\n26,2000\r\n28,8000\r\n29,5000\r\n4,03\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,1000\r\n25,7500\r\n28,0000\r\n28,8000\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок рубль "завмер" у київських обмінниках.\r\nРаніше Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 липня, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH\/USD.