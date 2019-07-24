Падіння долара і євро триває: за скільки продають валюту в середу

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 23 липня на 4,06 коп. до 25,8990 UAH/USD, курс купівлі - на 2,67 коп. до 25,5445 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 13,93 коп. до 28,4423 UAH/EUR, курс продажу знизився на 13,89 коп. до 28,9913 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,5445 25,8990 28,4423 28,9913 3,59 4,21 Максимальний 25,7300 26,2000 28,8000 29,5000 4,03 5,00 Мінімальний 25,1000 25,7500 28,0000 28,8000 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок рубль "завмер" у київських обмінниках.

Раніше Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 липня, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH/USD.