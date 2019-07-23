Доллар и евро продолжают падать в цене второй день подряд

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 июля на 8,16 коп. до 25,9197 UAH/USD, курс покупки - на 8 коп. до 25,5723 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 8,89 коп. до 28,6048 UAH/EUR, курс продажи понизился на 11,92 коп. до 29,1381 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,5723 25,9197 28,6048 29,1381 3,61 4,23 Максимальный 25,7700 26,2000 28,8300 29,5000 4,03 5,00 Минимальный

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк ожидает получения транша от Международного валютного фонда в размере 2 млрд долларов по новой программе сотрудничества в 4 квартале.