Доллар и евро продолжают падать в цене второй день подряд

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 июля на 8,16 коп. до 25,9197 UAH\/USD, курс покупки - на 8 коп. до 25,5723 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 8,89 коп. до 28,6048 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 11,92 коп. до 29,1381 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,5723\r\n25,9197\r\n28,6048\r\n29,1381\r\n3,61\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,7700\r\n26,2000\r\n28,8300\r\n29,5000\r\n4,03\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH\/USD.\r\nТем временем Национальный банк ожидает получения транша от Международного валютного фонда в размере 2 млрд долларов по новой программе сотрудничества в 4 квартале.