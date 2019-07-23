подписаться на рассылку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 июля 2019, вторник, 10:15 63
Экономика 2019-07-23T10:38:25+03:00
Українські Новини
Доллар и евро продолжают падать в цене второй день подряд

Доллар и евро продолжают падать в цене второй день подряд

Доллар
Доллар

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 июля на 8,16 коп. до 25,9197 UAH/USD, курс покупки - на 8 коп. до 25,5723 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 8,89 коп. до 28,6048 UAH/EUR, курс продажи понизился на 11,92 коп. до 29,1381 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,5723 25,9197 28,6048 29,1381 3,61 4,23
Максимальный 25,7700 26,2000 28,8300 29,5000 4,03 5,00
Минимальный

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк ожидает получения транша от Международного валютного фонда в размере 2 млрд долларов по новой программе сотрудничества в 4 квартале.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро

Архив
Новости
Работают на российские спецслужбы и саботируют украинское кино: СБУ открыла дело против всех украинских кинопрокатчиков 11:03
КПВВ "Майорск" после заминирования восстановил свою работу 10:54
Суд проведет экспертизу слов Коломойского на угрозы убийством клиентам адвоката Трампа 10:48
Днепропетровская область лидирует по росту доходов бюджета, - Голик 10:27
Нардепы - "враги прессы" не смогли переизбраться в Верховную Раду, - НСЖУ 10:26
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария 09:54 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Грановский уступил кандидату от "Слуги народа" Куницкому в Харькове 12:02
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи" 16:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok