Журналістка "1+1" від "Слуги народу" виграла вибори Ради у голови "Волі народу"

Висуванка партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, яка погрожувалу Ляшку опублікувати його листування, виграла вибори у голови депутатської групи "Воля народу" Ярослава Москаленка в одномандатному виборчому окрузі №96 у Київській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Василевська-Смаглюк набрала 41,79%, або 36,156 голосів виборців за результатами підрахунку 98% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий суперник, Москаленко, набрав 17,99%, або 15 564 голоси.

Третє місце посів кандидат від партії «Батьківщина», колишній депутат облради від «Опозиційного блоку» Роман Буковський - він набрав 8,91%, або 7 710 голосів.

34-річна Василевська-Смаглюк народилася у Старокостянтинові Хмельницької області й працює спеціальним кореспондентом на телеканалі «1+1».

Округ №96 включає Бучу, Славутич, Бородянський, Вишгородський, Іванківський і Поліський райони Київської області.

Як повідомляли Українські Новини, брат представника Зеленського виграв вибори в окрузі №187.

Тим часом ЦВК підрахувала вже 97,87% бюлетенів.