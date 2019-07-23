Прошедший в Раду свадебный фотограф рассказал о своей встрече с Зеленским

Выдвиженец партии "Слуга Народа" свадебный фотограф Сергей Штепа, выигравший выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи"

Об этом Штепа рассказал в интервью изданию "Главком", передают Українські Новини.

Так, победитель выборов сообщил, что главными проблемами Запорожья являются долгостроящиеся мосты, которые посетил Зеленский, неудобные транспортные развязки, а также - ломбарды и "наливайки", которые появляются из-за низкого уровня жизни.

"Во время поездки у нас с ним была очень короткая беседа, поэтому я не могу сказать, что мы подробно обсудили все вопросы. Я думаю, что мы с ним будем подробнее общаться по этим вопросам позже", - рассказал Штепа.

На вопрос журналиста, почему за три дня до выборов у Президента, который приехал в Запорожье, не нашлось времени поговорить с кандидатом от своей партии, а вот о ломбардах с активистами он успел побеседовать, Штепа ответил, что Зеленский обсуждал вопросы и совершал действия, которые были предусмотрены программой поездки.

"На тот момент мы были только кандидатами. Кроме того, если бы это было общение какое-то публичное с ним, то это было бы прямой агитацией, что тоже противоречит закону. Поэтому Владимир Зеленский, как человек, который хранит наш закон, не общался с нами, кандидатами от "Слуги народа" публично", - добавил Штепа.

Как сообщали Українські Новини, авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем после визита Президента.

Также трое мужчин распылили газ на избирательном участке под Запорожьем.