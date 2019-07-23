Выигравший выборы фотограф рассказал, для чего Разумков ездил к его конкуренту на "Мотор Сич"

Выдвиженец партии "Слуга народа", фотограф Сергей Штепа, который выиграл выборы Верховной Рады в одномандатном округе №77 (Шевченковский и часть Александровского района Запорожья), рассказал, что руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков накануне выборов ездил на завод "Мотор Сич" к его конкуренту Вячеславу Богуслаеву ("Воля народа"), чтобы пиарить партию.

Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

"Я не соглашусь с вами, что он пиарил моего конкурента перед выборами. Во-первых, он ездил с рабочим визитом на завод "Мотор Сич". Фактически это была агитация "Слуги народа" среди рабочих завода. То есть это было сделано не для того, чтобы пиарить моего оппонента, а для того, чтобы пиарить нашу политическую партию", - сказал он.

Также Штепа добавил, что "Мотор Сич" является единственным крупным предприятием в Запорожье, на которое мог приехать Разумков.

"Я вообще не вижу ничего такого в том, что Разумков ездил к нему на завод. На "Мотор Сичи" работает где-то около 22 тыс. работников, встреча с таким большим количеством людей очень важна. Кроме того, у нас в Запорожье почти нет других таких предприятий, куда бы Разумков мог бы приехать с визитом. Потому что есть много предприятий, которые, скажем так, очень сильно связаны с кандидатами, которые представляли другие политические силы на этих выборах. И поэтому нашего лидера там просто не приняли бы. Пожалуй, "Мотор Сич" была единственным крупным заводом, куда мог попасть наш лидер, чтобы провести там встречу с людьми", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, директор спорткомплекса "Мотор Сич" Геннадий Касай прошел в Раду от "Слуги народа" в округе №74 в Запорожской области.

Кандидат от партии "Слуга народа", актер студии "95 квартал" ("Юзик") Юрий Корявченков выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №33 (Кривой Рог) в Днепропетровской области.