Ресторатор без высшего образования прошел в Раду от "Слуги народа" по одесскому округу

Ресторатор Алексей Леонов, выдвинутый партией "Слуга народа", выиграл у самовыдвиженца, депутата Верховной Рады Сергея Кивалова ("Оппозиционный блок") выборы в одномандатном округе №135 в Одессе (Приморский район).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nЛеонов набрал 40,07% или 26 089 голосов избирателей по результатам подсчета 96,96% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, депутат и глава Одесской юридической академии Кивалов, набрал 31,75% или 20 674 голосов.\r\nТретье место занял самовыдвиженец Евгений Леонов - замдиректора ООО "Слуга народа".\r\nОн набрал 5,15% голосов.\r\nЛеонов родился 26 февраля 1983 года в Одессе.\r\nНе имеет высшего образования, но работает коммерческим директором ООО "ГРИЛИОН".\r\nЛеонов является известным ресторатором, владельцем сети ресторанов Pizza&Grill.\r\nКак сообщали Українськi Новини, профессор киевского ВУЗа прошла в Раду от "Слуги народа" по округу 216. Также участник "Танцев со звездами" выиграл выборы в 219 округе.\r\nТем временем ЦИК подсчитал 95,48% бюллетеней.