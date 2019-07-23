Запорожский митрополит УПЦ призвал молиться о новоизбранной власти и пожелал политикам "быть достойными доверия" 18:27

Лукашев от платформы Бойко выиграл выборы у кандидата от "Слуги народа" в 113 округе 18:21

Ресторатор без высшего образования прошел в Раду от "Слуги народа" по одесскому округу 18:13

Депутат Деркач выиграл у мэра Глухова выборы в Раду в 159 округе 18:09