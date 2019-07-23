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23 июля 2019, вторник, 18:13 127
Выборы 2019-07-23T18:16:31+03:00
Українські Новини
Ресторатор без высшего образования прошел в Раду от "Слуги народа" по одесскому округу

Ресторатор без высшего образования прошел в Раду от "Слуги народа" по одесскому округу

Алексей Леонов. Фото: Алексей Леонов/Facebook
Алексей Леонов. Фото: Алексей Леонов/Facebook

Ресторатор Алексей Леонов, выдвинутый партией "Слуга народа", выиграл у самовыдвиженца, депутата Верховной Рады Сергея Кивалова ("Оппозиционный блок") выборы в одномандатном округе №135 в Одессе (Приморский район).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Леонов набрал 40,07% или 26 089 голосов избирателей по результатам подсчета 96,96% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, депутат и глава Одесской юридической академии Кивалов, набрал 31,75% или 20 674 голосов.

Третье место занял самовыдвиженец Евгений Леонов - замдиректора ООО "Слуга народа".

Он набрал 5,15% голосов.

Леонов родился 26 февраля 1983 года в Одессе.

Не имеет высшего образования, но работает коммерческим директором ООО "ГРИЛИОН".

Леонов является известным ресторатором, владельцем сети ресторанов Pizza&Grill.

Как сообщали Українськi Новини, профессор киевского ВУЗа прошла в Раду от "Слуги народа" по округу 216. Также участник "Танцев со звездами" выиграл выборы в 219 округе.

Тем временем ЦИК подсчитал 95,48% бюллетеней.

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