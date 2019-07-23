"Где этот мальчик?": Зеленский фамильярно обратился к журналисту

Президент Владимир Зеленский назвал журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача "мальчиком" в Офисе Президента.

Об этом Ткач сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Только что в Офисе Президента:

Зеленский: Где этот мальчик?

: Я журналист, а не мальчик.

Зеленский: А журналист что, не может быть парнем?

Я: Парнем может. Мальчиком - нет.

Зеленский: Ну хорошо. Как к Вам обращаться?

Я: Михаил меня зовут, Владимир Александрович", - пересказал диалог Ткач.

Журналист добавил, что "кто-то определенно забыл, как требовал у Порошенко уважения на стадионе".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский попросил журналиста не обращаться к нему "Владимир Александрович", а просто "Владимир". Также на пресс-конференцию Зеленского и премьера Молдовы Санду не пустили ряд журналистов.

Ранее на съезде "Слуги народа" гостей и журналистов кормили шаурмой.