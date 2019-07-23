"Где этот мальчик?": Зеленский фамильярно обратился к журналисту

Президент Владимир Зеленский назвал журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача "мальчиком" в Офисе Президента.\r\nОб этом Ткач сообщил на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Только что в Офисе Президента:\r\nЗеленский: Где этот мальчик?\r\n: Я журналист, а не мальчик.\r\nЗеленский: А журналист что, не может быть парнем?\r\nЯ: Парнем может. Мальчиком - нет.\r\nЗеленский: Ну хорошо. Как к Вам обращаться?\r\nЯ: Михаил меня зовут, Владимир Александрович", - пересказал диалог Ткач.\r\nЖурналист добавил, что "кто-то определенно забыл, как требовал у Порошенко уважения на стадионе".\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский попросил журналиста не обращаться к нему "Владимир Александрович", а просто "Владимир". Также на пресс-конференцию Зеленского и премьера Молдовы Санду не пустили ряд журналистов.\r\nРанее на съезде "Слуги народа" гостей и журналистов кормили шаурмой.