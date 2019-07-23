Поліція перевіряє зв'язок вбивства Шеремета та написання ним книги про російсько-грузинську війну

Поліція має ряд перспективних напрямів розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це на брифінгу сказав голова Нацполиции Сергій Князєв, передають Українські Новини.

"На даний час Національна поліція має ряд перспективних напрямів роботи щодо розкриття вбивства Павла Шеремета", - заявив він.

За словами Князєва, поліція перевіряє зв'язок вбивства Шеремета та написання ним книги про російсько-грузинську війну 2008 року.

Це пов'язано з тим, що в 2016 році в Україні була розкрита мережа російських кілерів, які отримали замовлення на вбивство українських військових, причетних до даному конфлікту.

Також поліція перевіряє зв'язок вбивства Шеремета та вбивства його друга, російського політика Бориса Нємцова.

Крім того, досліджується той факт, що напередодні вбивства Шеремет планував відкрити фонд підтримки ЗМІ в Україні і займався фінансовою частиною цього питання.

При цьому, за словами начальника Нацполиции, за результатами експертиз встановлена непричетність жительки Донецька Юлії Прасолова, засудженої за підрив автомобіля контррозвідника Олександра Хараберюша, до вбивства журналіста Шеремета.

Як повідомляли Українські Новини, екс-генпрокурора Шокіна допитали у справі про вбивство Шеремета.

Раніше Зеленський доручив Луценка, Авакову, Князєву і Грицаку через 3 дні доповісти про ході розслідування вбивства Шеремета.