Поліція має ряд перспективних напрямів розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.\r\nПро це на брифінгу сказав голова Нацполиции Сергій Князєв, передають Українські Новини.\r\n"На даний час Національна поліція має ряд перспективних напрямів роботи щодо розкриття вбивства Павла Шеремета", - заявив він.\r\nЗа словами Князєва, поліція перевіряє зв'язок вбивства Шеремета та написання ним книги про російсько-грузинську війну 2008 року.\r\nЦе пов'язано з тим, що в 2016 році в Україні була розкрита мережа російських кілерів, які отримали замовлення на вбивство українських військових, причетних до даному конфлікту.\r\nТакож поліція перевіряє зв'язок вбивства Шеремета та вбивства його друга, російського політика Бориса Нємцова.\r\nКрім того, досліджується той факт, що напередодні вбивства Шеремет планував відкрити фонд підтримки ЗМІ в Україні і займався фінансовою частиною цього питання.\r\nПри цьому, за словами начальника Нацполиции, за результатами експертиз встановлена непричетність жительки Донецька Юлії Прасолова, засудженої за підрив автомобіля контррозвідника Олександра Хараберюша, до вбивства журналіста Шеремета.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, екс-генпрокурора Шокіна допитали у справі про вбивство Шеремета.\r\nРаніше Зеленський доручив Луценка, Авакову, Князєву і Грицаку через 3 дні доповісти про ході розслідування вбивства Шеремета.