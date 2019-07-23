48-летняя учительница от "Слуги народа" выиграла выборы в 201 округе в Черновцах

Выдвиженка от партии "Слуга народа", учительница Елена Лис выиграла выборы Верховной Рады у депутата Рады Николая Федорука от фракции партии "Народный фронт" в одномандатном избирательном округе №201 в Черновцах.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Лис набрала 34,66%, или 24 243 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший ее соперник, самовыдвиженец Федорук набрал 13,29% или 9 298 голосов.

Федорук выиграл выборы в Раду по этому округу в 2014 году.

Третье место занял кандидат от "Оппозиционной платформы - За життя", предприниматель Виталий Михайлишин - он набрал 12,45% или 8 711 голосов.

48-летняя Лис родилась в селе Бродок (Брестская область, Беларусь), учительница Черновицкой гимназии №2, беспартийная, проживает в Черновцах.

Всего по округу №201 баллотировалось 20 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

Ранее ректор университета победила у кандидата от "Голоса".



Также редактор газеты от "Слуги народа" выиграл у экс-губернатора Червоненка на округе в Одесской области.