48-летняя учительница от "Слуги народа" выиграла выборы в 201 округе в Черновцах

Выдвиженка от партии "Слуга народа", учительница Елена Лис выиграла выборы Верховной Рады у депутата Рады Николая Федорука от фракции партии "Народный фронт" в одномандатном избирательном округе №201 в Черновцах.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Лис набрала 34,66%, или 24 243 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший ее соперник, самовыдвиженец Федорук набрал 13,29% или 9 298 голосов.\r\nФедорук выиграл выборы в Раду по этому округу в 2014 году.\r\nТретье место занял кандидат от "Оппозиционной платформы - За життя", предприниматель Виталий Михайлишин - он набрал 12,45% или 8 711 голосов.\r\n48-летняя Лис родилась в селе Бродок (Брестская область, Беларусь), учительница Черновицкой гимназии №2, беспартийная, проживает в Черновцах.\r\nВсего по округу №201 баллотировалось 20 кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.Ранее ректор университета победила у кандидата от "Голоса". Также редактор газеты от "Слуги народа" выиграл у экс-губернатора Червоненка на округе в Одесской области.