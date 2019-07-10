В Совете общественного контроля недовольны работой Директора ГБР, - секретарь РГК Надежда Коренная

Секретарь РГК при Госбюро расследований Надежда Коренная заявляет, что директор бюро Роман Труба вывел ГБР из под контроля общественности.

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Мы оценивали деятельность руководителя ГБР. Мы дали оценку отчету работы Трубы и ГБР в целом за предыдущий год. К сожалению, в нарушение требований закона директор ГБР не обнародовал свой отчет вместе с нашей оценкой. У нас вопросов к ГБР в целом не было, у нас вопросы исключительно к директору ГБР", - отметила Коренная.

По ее словам, в отношении Романа Трубы на сегодняшний день открыто сразу несколько уголовных производств.

"По моему заявлению и по заявлению главы РГК при ГБР Максима Болдина. На подходе еще два заявления о вмешательстве в деятельность комиссии", - сказала Коренная.

Она подтвердила информацию, ранее озвученную в СМИ о том, что в связи с решениями Трубы, РГК не работает и фактически отсутствует контроль за ГБР со стороны общественности.

"На сегодня, одним из членом РГК обжаловано решение директора о новом конкурсе в Совет. Мы знаем о решении о прекращении полномочий РГК, но официально никто из нас приказ не получал, нам его не предоставляют", - резюмировала Коренная.



Как сообщали Українські Новини, Болдин подал заявление в Национальную полицию с просьбой открыть уголовное производство в отношении директора ГБР Романа Трубы по подозрению в превышении служебных полномочий во время прекращения деятельности РГК.

Представители общественности выиграли суд у директора ГБР Трубы касательно проведения нового конкурса в РГК.

Ранее Труба снял с себя ответственность за бездействие по созданию КДК.