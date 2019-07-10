подписаться на рассылку
25.5 25.9
28.4 29.1
˟
10 июля 2019, среда, 13:10 212
Силовые структуры 2019-07-10T13:11:07+03:00
Українські Новини
В Совете общественного контроля недовольны работой Директора ГБР, - секретарь РГК Надежда Коренная

В Совете общественного контроля недовольны работой Директора ГБР, - секретарь РГК Надежда Коренная

Секретарь РГК при Госбюро расследований Надежда Коренная заявляет, что директор бюро Роман Труба вывел ГБР из под контроля общественности.

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Мы оценивали деятельность руководителя ГБР. Мы дали оценку отчету работы Трубы и ГБР в целом за предыдущий год. К сожалению, в нарушение требований закона директор ГБР не обнародовал свой отчет вместе с нашей оценкой. У нас вопросов к ГБР в целом не было, у нас вопросы исключительно к директору ГБР", - отметила Коренная.

По ее словам, в отношении Романа Трубы на сегодняшний день открыто сразу несколько уголовных производств.

"По моему заявлению и по заявлению главы РГК при ГБР Максима Болдина. На подходе еще два заявления о вмешательстве в деятельность комиссии", - сказала Коренная.

Она подтвердила информацию, ранее озвученную в СМИ о том, что в связи с решениями Трубы, РГК не работает и фактически отсутствует контроль за ГБР со стороны общественности.

"На сегодня, одним из членом РГК обжаловано решение директора о новом конкурсе в Совет. Мы знаем о решении о прекращении полномочий РГК, но официально никто из нас приказ не получал, нам его не предоставляют", - резюмировала Коренная.


Как сообщали Українські Новини, Болдин подал заявление в Национальную полицию с просьбой открыть уголовное производство в отношении директора ГБР Романа Трубы по подозрению в превышении служебных полномочий во время прекращения деятельности РГК.

Представители общественности выиграли суд у директора ГБР Трубы касательно проведения нового конкурса в РГК.

Ранее Труба снял с себя ответственность за бездействие по созданию КДК.

Больше новостей о: Труба ГБР Рада общественного контроля при ГБР Оценка работы

Архив
Новости
НАБУ провело обыск в доме Насалика, перед тем как вручить ему подозрение, - СМИ 13:35 Документ
В Киеве начали эвакуировать неправильно припаркованные машины, - Кличко 13:15
В Совете общественного контроля недовольны работой Директора ГБР, - секретарь РГК Надежда Коренная 13:10
ВостГОК присоединится к "Энергоатому" 13:05
Свитолина первой в Украине пробилась в полуфинал Уимблдона 13:00
больше новостей
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода 06:00 Карта
Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на "Си Бриз-2019" 11:27
Прицеп упал на голову водителю фуры на проспекте Победы в Киеве 10:53
Украинцы больше доверяют депозитам, а не ОВГЗ, - банкиры 15:30
больше новостей
Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио 16:37
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25
Нацполиция должна расследовать незаконное прекращение Трубой полномочий РГК при ДБР, - глава Совета общественного контроля Болдин 11:43
В УПЦ пояснили, почему Элладская православная церковь не будет рассматривать "украинский вопрос" на соборе 14:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok