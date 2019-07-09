Нацполиция должна расследовать незаконное прекращение Трубой полномочий РГК при ДБР, - глава Совета общественного контроля Болдин

Глава Совета общественного контроля при Госбюро расследований Максим Болдин подал заявление в Национальную полицию с просьбой открыть уголовное производство в отношении директора ГБР Романа Трубы по подозрению в превышении служебных полномочий во время прекращения деятельности РГК.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Насколько мне известно, по Трубе есть два уголовных производства. Одно по 382 статье Уголовного кодекса (невыполнение решение суда), второе - по ст. 367 (служебная халатность). И я думаю, что будет третье, потому что во время допроса я сделал еще одно заявление о преступлении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) . Этим будет заниматься Национальная полиция", - сказал Болдин.

По его словам, оценку деятельности работы Трубы на должности директора также дал Совет общественного контроля при бюро.

"После того, как был утвержден критический отчет его работы, было вынесено критическое заключение его деятельности. Более того, отчет нам был предоставлен фактически за 3 месяца работы, но после того, как он (Труба) получил негативное заключение об отчете, он принял решение о прекращении работы РГК в связи с якобы истечением годичного срока ее деятельности. Поэтому я заявил о его преступлении, поскольку своим приказом он фактически лишил РГК функции общественного контроля за деятельности ГБР. Он создал такие условия", - отметил Болдин.

Он добавил, что пока не избран новый состав РГК этот совет должен работать в действующем составе.

Болдин также сообщил, что Труба не считает целесообразным вести диалог с представителями РГК для разрешения сложившейся ситуации.

Как сообщали Українські Новини, представители общественности выиграли суд у директора ГБР Трубы касательно проведения нового конкурса в РГК.

Ранее Труба снял с себя ответственность за бездействие по созданию КДК.