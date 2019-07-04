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04 июля 2019, четверг, 15:25 285
Силовые структуры 2019-07-04T17:45:03+03:00
Українські Новини
Представители общественности выиграли суд у директора ГБР Трубы касательно проведения нового конкурса в РГК, -

Представители общественности выиграли суд у директора ГБР Трубы касательно проведения нового конкурса в РГК, - Ярослав Романенко

Член Совета общественного контроля при Госбюро расследований Ярослав Романенко заявляет, что Апелляционный суд отказал Кабмину и ГБР в разблокировании голосования по формированию нового состава РГК.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

По его словам, 3 июля Шестой апелляционный административный суд рассмотрел апелляционные жалобы Кабинета Министров и Государственное бюро расследований на предмет отмены постановления Окружного административного суда от 12 апреля по делу № 640/6311/19 о принятии мер обеспечения иска, которым было приостановлено проведение конкурса в РГК при ГБР до рассмотрения дела по существу.

Романенко обратился в суд с иском о признании недействительным постановления Кабмина №218 от 13 марта, которым была утверждена новая редакция порядка формирования состава Совета общественного контроля при ГБР, которая предусматривала интернет -голосование за кандидатуры.

По словам Романенко, принятый порядок допускал участие в таком голосовании иностранцев, которые находились на территории Украины, в том числе - граждан государства-агрессора. Вместе с исковым заявлением он подал заявление о принятии мер обеспечения иска.

"Мной был подан в админсуд иск, поскольку постановление Кабмина (о конкурсе в РГК) было незаконным. Поскольку в то время был приказ ГБР об объявлении конкурса в ГРК, я подал заявление с просьбой приостановить действие постановления и запретить ГБР проводить конкурс в РГК (Интернет-голосование). Была подана апелляция Кабмином и ГБР и суд оставил в силе решение. На сегодняшний день провести конкурс в РГК ГБР возможно и законно по старой процедуре, чего не хочет руководитель ГБР", - заявил Романенко.

Также он добавил, что 26 апреля Труба своим приказом прекратил полномочия всего состава РГК, поскольку "он считает, что годичный срок полномочий закончился, хотя члены РГК считают, что он заканчивается 26 ноября".

"По этому поводу также подан иск в суд с просьбой отменить этот приказ", - добавил активист.

Романенко подчеркнул, что "на сегодняшний день, общественность фактически лишена возможности осуществлять контроль за ГБР, а критика руководителя ГБР обоснована и подтверждается документально".

Как сообщали Українські Новини, ранее Труба снял с себя ответственность за бездействие по созданию КДК.

Директор ГБР придумал новую причину, чтобы не создавать КДК.

 

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