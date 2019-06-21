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21 июня 2019, пятница, 21:59 81
Выборы 2019-06-21T22:04:02+03:00
Українські Новини
Бизнес в Крыму и "Лига смеха": кто такая кандидатка в Раду от "Слуги народа" Борзова

Бизнес в Крыму и "Лига смеха": кто такая кандидатка в Раду от "Слуги народа" Борзова

Ирина Борзова. Фото: Ірина Борзова/Facebook
Ирина Борзова. Фото: Ірина Борзова/Facebook

Партия "Слуга народа" намерена выдвинуть жену Сергея Борзова, и.о. главы Государственного управления делами, который владеет бизнесом в аннексированном Крыму, Ирину Борзову кандидатом в депутаты Верховной Рады по мажоритарному округу № 14 в Винницкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в Telegram-канале, передают Українські Новини.

Партия описывает Борзову как менеджера-экономиста, предпринимателя, председателя и основательницу Благотворительного фонда и ОО "Всеукраинское объединение Развитие".

Однако журналист Юрий Смирнов на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что муж Ирины Сергей занимает госдолжность и при этом владеет фирмой Профиль-Н в области ресторанного бизнеса, которая зарегистрирована в городе Судаке на территории аннексированного Крыма.

Ссылаясь на данные "Честно", журналист подчеркивает, что с 2014 года фирма переоформлена согласно требованиям российского законодательства, а по данным налоговой РФ, в 2016 году фирма Борзовой получила 600 тысяч рублей прибыли.

Также кандидатка в нардепы владеет этой фирмой вместе со своим отцом Наумом Барулей, который ранее был правой рукой КВНщика Александра Маслякова и директором компании АМИК. На данный момент Баруля руководит "Лигой Смехой" президента Владимира Зеленского.

Кроме того, муж Борзовой Сергей является фигурантом дела НАБУ о злоупотреблении служебным положением при покупке квартиры от Госуправления делами.

Как сообщали Українські Новини, PR-директор фонда "Алкоголь Стоп" Мельник идет в Раду от "Слуги народа". Также футболист Федецкий баллотируется в Раду от "Слуги народа". 

Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия и Янчук возглавили список "Слуги народа".

В 2017 году замруководителя Госуправления делами Борзов задекларировал одну зарплату, а его жена Ирина приобрела BMW за 1 млн грн.

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