Российские снайперы прибыли на Донбасс уничтожить камеры ОБСЕ, - штаб ООС

Штаб операции Объединенных сил заявляет, что российские снайперы прибыли в подконтрольный Донецк с целью уничтожения камер видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"По имеющейся информации, в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ, которые установлены в соответствии с минскими договоренностями на отдельных участках линии разграничения", - написано в нем.\r\nОтмечается, что установленные мониторинговой миссией ОБСЕ видеокамеры для наблюдения онлайн позволяют осуществлять видеофиксацию ситуации круглые сутки.\r\nС помощью этих видеокамер международные наблюдатели многократно фиксировали нарушения боевиками режима прекращения огня, провокационные обстрелы позиций украинских войск, обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры на подконтрольной территории.\r\nКак сообщали Українські Новини, двое военных погибли и двое ранены из-за подрыва взрывчатки возле Счастья.\r\nТакже боевики 26 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 20 июля, 2 военнослужащих получили ранения.