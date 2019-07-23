подписаться на рассылку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 июля 2019, вторник, 11:25 83
Силовые структуры 2019-07-23T11:57:03+03:00
Українські Новини
Российские снайперы прибыли на Донбасс уничтожить камеры ОБСЕ, - штаб ООС

Российские снайперы прибыли на Донбасс уничтожить камеры ОБСЕ, - штаб ООС

Штаб операции Объединенных сил заявляет, что российские снайперы прибыли в подконтрольный Донецк с целью уничтожения камер видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По имеющейся информации, в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ, которые установлены в соответствии с минскими договоренностями на отдельных участках линии разграничения", - написано в нем.

Отмечается, что установленные мониторинговой миссией ОБСЕ видеокамеры для наблюдения онлайн позволяют осуществлять видеофиксацию ситуации круглые сутки.

С помощью этих видеокамер международные наблюдатели многократно фиксировали нарушения боевиками режима прекращения огня, провокационные обстрелы позиций украинских войск, обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры на подконтрольной территории.

Как сообщали Українські Новини, двое военных погибли и двое ранены из-за подрыва взрывчатки возле Счастья.

Также боевики 26 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 20 июля, 2 военнослужащих получили ранения.

Больше новостей о: война на Донбассе разведка минобороны Российские снайперы

Архив
Новости
Кабмин назначил и. о. председателя ГФС Гутенко вместо Власова 12:45
Глеб Простаков: Ринат Ахметов - главный проигравший на этих выборах 12:42
Дочь руководителя “Лиги смеха“ и жена главы ДУС с бизнесом в Крыму победила в округе в Винницкой области 12:41
Бездымные табачные изделия менее опасны, чем сигареты – Американское сообщество по исследованию рака 12:37
Журналист "1+1" Швец от "Слуги народа" победил в 214-м округе в Киеве с 96% голосов 12:35
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария 09:54 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе 06:15
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи" 16:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok