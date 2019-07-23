Российские снайперы прибыли на Донбасс уничтожить камеры ОБСЕ, - штаб ООС

Штаб операции Объединенных сил заявляет, что российские снайперы прибыли в подконтрольный Донецк с целью уничтожения камер видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По имеющейся информации, в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ, которые установлены в соответствии с минскими договоренностями на отдельных участках линии разграничения", - написано в нем.

Отмечается, что установленные мониторинговой миссией ОБСЕ видеокамеры для наблюдения онлайн позволяют осуществлять видеофиксацию ситуации круглые сутки.

С помощью этих видеокамер международные наблюдатели многократно фиксировали нарушения боевиками режима прекращения огня, провокационные обстрелы позиций украинских войск, обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры на подконтрольной территории.

Как сообщали Українські Новини, двое военных погибли и двое ранены из-за подрыва взрывчатки возле Счастья.

Также боевики 26 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 20 июля, 2 военнослужащих получили ранения.