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23 июля 2019, вторник, 10:48 258
Судебная власть 2019-07-23T11:02:45+03:00
Українські Новини
Суд проведет экспертизу слов Коломойского на угрозы убийством клиентам адвоката Трампа

Суд проведет экспертизу слов Коломойского на угрозы убийством клиентам адвоката Трампа

Игорь Коломойский
Игорь Коломойский

Печерский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу речи бизнесмена Игоря Коломойского в интервью программе "Схемы: коррупция в деталях" для возможного установления угроз убийством в отношении 2 граждан США, Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые являются клиентами адвоката Президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Главное следственное управление Национальной полиции расследует дело от 10 июня по факту угроз убийством двум гражданам США, то есть ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса.

Досудебным расследованием установлено, что в Нацполицию поступило сообщение от граждан США Игоря Фрумана и Льва Парнаса о совершении уголовного преступления против них.

В частности сообщается, что во время интервью журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" в ресторане Catch в Киеве, которое было опубликовано в открытых источниках, в их адрес были высказаны угрозы их жизни и здоровью.

17 июля Печерский райсуд назначил по делу судебную лингвистическую экспертизу (семантическое исследование), проведение которой поручил экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

На решение экспертам поставлены следующие вопросы: содержатся ли в тексте интервью со стороны Коломойского высказывания, которые свидетельствуют или указывают на прямые угрозы жизни и/или здоровью Фурмана и Парнаса; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях это проявляется; содержатся ли в тексте интервью высказывания, которые свидетельствуют или указывают на скрытые угрозы жизни и/или здоровью Фурмана и Парнаса; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях это проявляется; содержатся ли в тексте интервью другие выражения, которые могут быть восприняты как угрозы жизни и/или здоровью Фурману и Парнасу; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях.

На исследование экспертам предоставлены материалы уголовного производства в количестве, необходимом для проведения экспертизы и стенограмма интервью.

Как сообщали Українськi Новини, экс-глава НБУ Гонтарева заявила, что ей постоянно угрожает Коломойский.

Ранее Коломойский заявил, что собирается жить в Украине ближайшие 5 лет.

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