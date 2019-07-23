Суд проведет экспертизу слов Коломойского на угрозы убийством клиентам адвоката Трампа

Печерский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу речи бизнесмена Игоря Коломойского в интервью программе "Схемы: коррупция в деталях" для возможного установления угроз убийством в отношении 2 граждан США, Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые являются клиентами адвоката Президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nГлавное следственное управление Национальной полиции расследует дело от 10 июня по факту угроз убийством двум гражданам США, то есть ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса.\r\nДосудебным расследованием установлено, что в Нацполицию поступило сообщение от граждан США Игоря Фрумана и Льва Парнаса о совершении уголовного преступления против них.\r\nВ частности сообщается, что во время интервью журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" в ресторане Catch в Киеве, которое было опубликовано в открытых источниках, в их адрес были высказаны угрозы их жизни и здоровью.\r\n17 июля Печерский райсуд назначил по делу судебную лингвистическую экспертизу (семантическое исследование), проведение которой поручил экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.\r\nНа решение экспертам поставлены следующие вопросы: содержатся ли в тексте интервью со стороны Коломойского высказывания, которые свидетельствуют или указывают на прямые угрозы жизни и\/или здоровью Фурмана и Парнаса; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях это проявляется; содержатся ли в тексте интервью высказывания, которые свидетельствуют или указывают на скрытые угрозы жизни и\/или здоровью Фурмана и Парнаса; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях это проявляется; содержатся ли в тексте интервью другие выражения, которые могут быть восприняты как угрозы жизни и\/или здоровью Фурману и Парнасу; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях.\r\nНа исследование экспертам предоставлены материалы уголовного производства в количестве, необходимом для проведения экспертизы и стенограмма интервью.\r\nКак сообщали Українськi Новини, экс-глава НБУ Гонтарева заявила, что ей постоянно угрожает Коломойский.\r\nРанее Коломойский заявил, что собирается жить в Украине ближайшие 5 лет.