підписатися на розсилку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 липня 2019, вівторок, 10:48 70
Судова влада 2019-07-23T13:15:03+03:00
Українські Новини
Суд проведе експертизу слів Коломойського на погрози вбивством клієнтам адвоката Трампа

Суд проведе експертизу слів Коломойського на погрози вбивством клієнтам адвоката Трампа

Ігор Коломойський
Ігор Коломойський

Печерський районний суд Києва призначив лінгвістичну експертизу висловлювання олігарха Ігоря Коломойського в інтерв'ю програмі "Схеми: корупція в деталях" для можливого встановлення погроз убивством стосовно 2 громадян США, Ігоря Фрумана і Льва Парнаса, які є клієнтами адвоката Президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Головне слідче управління Національної поліції розслідує справу від 10 червня за фактом погроз убивством двом громадянам США, тобто за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Нацполіції надійшло повідомлення від громадян США Ігоря Фрумана і Льва Парнаса про вчинення кримінального злочину проти них.

Зокрема повідомляється, що під час інтерв'ю Коломойського журналістам програми "Схеми: корупція в деталях" у ресторані Catch в Києві, яке було опубліковано у відкритих джерелах, на їхню адресу були висловлені погрози щодо їхнього життя та здоров'я.

17 липня Печерський райсуд призначив у справі судову лінгвістичну експертизу (семантичне дослідження), проведення якої доручив експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертам поставлено наступні питання: чи містяться в тексті інтерв'ю з боку Коломойського висловлювання, які свідчать або вказують на прямі погрози життю та/або здоров'ю Фруману та Парнасу; якщо вони є, то в яких саме словах і виразах це проявляється; містяться в тексті інтерв'ю висловлювання, які свідчать або вказують на приховані погрози життю та/або здоров'ю Фруману та Парнасу; якщо вони є, то в яких саме словах і виразах це проявляється; містяться в тексті інтерв'ю інші вирази, які можуть бути сприйняті як погрози життю та/або здоров'ю Фруману та Парнасу; якщо вони є, то в яких саме словах і виразах.

На дослідження експертам надано матеріали кримінального провадження в кількості, необхідній для проведення експертизи і стенограму інтерв'ю.

Як повідомляли Українські Новини, екс-глава НБУ Гонтарєва заявила, що їй постійно погрожує Коломойський.

Раніше Коломойський заявив, що збирається жити в Україні найближчі 5 років.

Більше новин про: Дональд Трамп Ігор Коломойський Рудольф Джуліані

Архів
Новини
Ректор університету від "Слуги народу" виграла вибори у кандидата від "Голосу" в Черкасах 13:20
Найбільший регрес на виборах показав "Народний фронт", "Самопоміч" та БПП, а "Платформа" Бойка і партія Тимошенко поліпшили результат 13:15
Директор з "Інтерпайпу" Кисилевський виграв вибори у 24 окрузі Дніпропетровської області 13:07
Редактор газети Колєв від "Слуги народу" виграв у екс-губернатора Червоненка в окрузі №134 в Одесі 13:05
"Укрлендфармінг" Баматюка зберіг площі під посіви сої експортної якості 12:57
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
ЦВК підрахувала майже 93% бюлетенів: Тимошенко обганяє Порошенко, а Гройсман Шарія 10:00 Оновлюється
У Рівному на деяких виборчих дільницях зникло світло, їх роботу призупинено 15:50
Затримання підозрілих осіб в Київській області.
Автобуси з підозрілими особами біля Києва затримала поліція 00:16
У партії "Слуга народу" прокоментували перемогу Довгого в 102-ому окрузі 14:35
більше новин
1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні 13:18
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
Мільйони гривень з держбюджету отримають 11 партій: хто претендує на держфінансування 09:53
"Юзик" з величезним відривом переміг в окрузі №33 у Дніпропетровській області 11:57
Суд відпустив Єфремова з-під варти 18:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok