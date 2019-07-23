Суд проведе експертизу слів Коломойського на погрози вбивством клієнтам адвоката Трампа

Печерський районний суд Києва призначив лінгвістичну експертизу висловлювання олігарха Ігоря Коломойського в інтерв'ю програмі "Схеми: корупція в деталях" для можливого встановлення погроз убивством стосовно 2 громадян США, Ігоря Фрумана і Льва Парнаса, які є клієнтами адвоката Президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Головне слідче управління Національної поліції розслідує справу від 10 червня за фактом погроз убивством двом громадянам США, тобто за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Нацполіції надійшло повідомлення від громадян США Ігоря Фрумана і Льва Парнаса про вчинення кримінального злочину проти них.

Зокрема повідомляється, що під час інтерв'ю Коломойського журналістам програми "Схеми: корупція в деталях" у ресторані Catch в Києві, яке було опубліковано у відкритих джерелах, на їхню адресу були висловлені погрози щодо їхнього життя та здоров'я.

17 липня Печерський райсуд призначив у справі судову лінгвістичну експертизу (семантичне дослідження), проведення якої доручив експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертам поставлено наступні питання: чи містяться в тексті інтерв'ю з боку Коломойського висловлювання, які свідчать або вказують на прямі погрози життю та/або здоров'ю Фруману та Парнасу; якщо вони є, то в яких саме словах і виразах це проявляється; містяться в тексті інтерв'ю висловлювання, які свідчать або вказують на приховані погрози життю та/або здоров'ю Фруману та Парнасу; якщо вони є, то в яких саме словах і виразах це проявляється; містяться в тексті інтерв'ю інші вирази, які можуть бути сприйняті як погрози життю та/або здоров'ю Фруману та Парнасу; якщо вони є, то в яких саме словах і виразах.

На дослідження експертам надано матеріали кримінального провадження в кількості, необхідній для проведення експертизи і стенограму інтерв'ю.

Як повідомляли Українські Новини, екс-глава НБУ Гонтарєва заявила, що їй постійно погрожує Коломойський.

Раніше Коломойський заявив, що збирається жити в Україні найближчі 5 років.