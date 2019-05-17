Коломойский заявил, что собирается жить в Украине ближайшие 5 лет

Бизнесмен Игорь Коломойский решил ближайшие пять лет прожить в Украине.\r\nОб этом по возвращении в страну Коломойский рассказал в интервью "Радио Свобода"\r\nНа вопрос почему именно на пять лет, бизнесмен отметил, что надеется на верховенство права в стране и заявил, что это не связано с его отношениями с новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским.\r\n"Нет, никак не связано. Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины", - сказал он.\r\nТакже Коломойский сказал, что не планирует посещать Администрацию Президента.\r\n"Я планирую жить в Украине и наслаждаться жизнью в Украине. Без всяких посещений", - заявил он.\r\nКак сообщали Українські Новини, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского "криминальным олигархом".\r\nРанее Коломойский заявил, что главой Администрации Президента Владимира Зеленского может стать юрист Андрей Богдан, который представлял интересы Коломойского.