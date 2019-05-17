Коломойский заявил, что собирается жить в Украине ближайшие 5 лет

Бизнесмен Игорь Коломойский решил ближайшие пять лет прожить в Украине.

Об этом по возвращении в страну Коломойский рассказал в интервью "Радио Свобода"

На вопрос почему именно на пять лет, бизнесмен отметил, что надеется на верховенство права в стране и заявил, что это не связано с его отношениями с новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским.

"Нет, никак не связано. Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины", - сказал он.

Также Коломойский сказал, что не планирует посещать Администрацию Президента.

"Я планирую жить в Украине и наслаждаться жизнью в Украине. Без всяких посещений", - заявил он.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского "криминальным олигархом".

Ранее Коломойский заявил, что главой Администрации Президента Владимира Зеленского может стать юрист Андрей Богдан, который представлял интересы Коломойского.