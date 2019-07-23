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23 липня 2019, вівторок, 10:15 27
Економіка 2019-07-23T12:15:02+03:00
Українські Новини
Долар і євро продовжують падати в ціні другий день поспіль

Долар і євро продовжують падати в ціні другий день поспіль

Долар
Долар

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 липня на коп. до 8,16 25,9197 UAH/USD, курс купівлі - на 8 коп. до 25,5723 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,5723 25,9197 28,6048 29,1381 3,61 4,23
Максимальний 25,7700 26,2000 28,8300 29,5000 4,03 5,00
Мінімальний 25,2000 25,7700 28,0000 28,9000 2,50 4,05

Середній курс купівлі євро знизився на 8,89 коп. до 28,6048 UAH/EUR, курс продажу знизився на 11,92 коп. до 29,1381 UAH/EUR.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 липня, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH/USD.

Тим часом Національний банк очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду в розмірі 2 млрд доларів за новою програмою співпраці в 4 кварталі.

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