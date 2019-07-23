Долар і євро продовжують падати в ціні другий день поспіль

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 липня на коп. до 8,16 25,9197 UAH\/USD, курс купівлі - на 8 коп. до 25,5723 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,5723\r\n25,9197\r\n28,6048\r\n29,1381\r\n3,61\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,7700\r\n26,2000\r\n28,8300\r\n29,5000\r\n4,03\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,2000\r\n25,7700\r\n28,0000\r\n28,9000\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 8,89 коп. до 28,6048 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 11,92 коп. до 29,1381 UAH\/EUR.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 липня, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH\/USD.\r\nТим часом Національний банк очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду в розмірі 2 млрд доларів за новою програмою співпраці в 4 кварталі.