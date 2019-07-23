У "Слуги народу" заявили, що партія "Голос" - непоганий варіант для коаліції

Партія "Слуга народу" хоче створити коаліцію з новими політичними силами. Про це голова партії Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"...Напевно, я не буду тут новим, якщо скажу, що так, дійсно, ми б хотіли формувати коаліцію з новими політичними силами, які потраплять у парламент", - сказав Разумков.

За його словами, з тих, хто проходить, мова не йде про коаліцію з "Опозиційною платформою - За життя".

На думку Разумкова "Голос" був би непоганим варіантом. Але офіційних переговорів партії ще не проводили.

А тим часом "Слуга народу" набирає більше 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра а у Цвк розповіли про зафіксовані порушення на виборах.