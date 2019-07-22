Грицак и Луценко в отпуске, но "вместо них" на совещание к Зеленскому по делу Шеремета придет Баканов

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов намерен 23 июля доложить Президенту Владимиру Зеленскому о ходе расследования дела об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. \r\nОб этом он сказал Українським Новинам. \r\n"Я пойду завтра (к Зеленскому на совещание)", - сказал он. \r\nТаким образом он примет участие во встрече силовиков с Зеленским по этому делу. \r\nГлава СБУ Василий Грицак, по данным Українських Новин, продолжает находится в отпуске. \r\nКак сообщали Українськi Новини, Луценко сбежал от доклада Зеленскому по делу Шеремета в отпуск.\r\nРанее Луценко заявил, что в деле убийства Шеремета есть "горячие версии".