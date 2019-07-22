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  • Грицак и Луценко в отпуске, но "вместо них" на совещание к Зеленскому по делу Шеремета придет Баканов
22 июля 2019, понедельник, 21:50 148
Политика 2019-07-22T21:56:57+03:00
Українські Новини
Грицак и Луценко в отпуске, но "вместо них" на совещание к Зеленскому по делу Шеремета придет Баканов

Грицак и Луценко в отпуске, но "вместо них" на совещание к Зеленскому по делу Шеремета придет Баканов

Иван Баканов. Фото: president.gov.ua
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов намерен 23 июля доложить Президенту Владимиру Зеленскому о ходе расследования дела об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. 

Об этом он сказал Українським Новинам. 

"Я пойду завтра (к Зеленскому на совещание)", - сказал он. 

Таким образом он примет участие во встрече силовиков с Зеленским по этому делу. 

Глава СБУ Василий Грицак, по данным Українських Новин, продолжает находится в отпуске. 

Как сообщали Українськi Новини, Луценко сбежал от доклада Зеленскому по делу Шеремета в отпуск.

Ранее Луценко заявил, что в деле убийства Шеремета есть "горячие версии".

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