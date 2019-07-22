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22 июля 2019, понедельник, 17:22 49
Судебная власть 2019-07-22T17:22:08+03:00
Українські Новини
Луценко сбежал от доклада Зеленскому по делу Шеремета в отпуск

Луценко сбежал от доклада Зеленскому по делу Шеремета в отпуск

Луценко. Фото: Генеральная прокуратура
Луценко. Фото: Генеральная прокуратура

Генеральный прокурор Юрий Луценко ушел в отпуск до 5 августа, несмотря на то, что Президент Владимир Зеленский поручил ему, министру внутренних дел Арсену Авакову, главе Национальной полиции Сергею Князеву и председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку 23 июля доложить о ходе расследования убийства журналиста интернет-издания "Украинская правда" Павла Шеремета.

Об этом Українським Новинам сообщили в ГПУ. 

"Ушел в отпуск с сегодняшнего дня", - сказал он. 

По его словам, он пробует в отпуске до 5 августа. 

В приемной генпрокурора Українським Новинам подтвердили, что Луценко ушел в отпуск. 

При этом, 23 июля президент Владимир Зеленский вызвал Луценко на совещание по делу об убийстве журналиста Украинской правды Павла Шеремета.

Как сообщали Українськi Новини, Луценко заявил, что в деле убийства Шеремета есть "горячие версии".

Ранее, в декабре 2018 года, генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета существенно сузился.

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