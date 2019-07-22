Луценко сбежал от доклада Зеленскому по делу Шеремета в отпуск

Генеральный прокурор Юрий Луценко ушел в отпуск до 5 августа, несмотря на то, что Президент Владимир Зеленский поручил ему, министру внутренних дел Арсену Авакову, главе Национальной полиции Сергею Князеву и председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку 23 июля доложить о ходе расследования убийства журналиста интернет-издания "Украинская правда" Павла Шеремета.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в ГПУ. \r\n"Ушел в отпуск с сегодняшнего дня", - сказал он. \r\nПо его словам, он пробует в отпуске до 5 августа. \r\nВ приемной генпрокурора Українським Новинам подтвердили, что Луценко ушел в отпуск. \r\nПри этом, 23 июля президент Владимир Зеленский вызвал Луценко на совещание по делу об убийстве журналиста Украинской правды Павла Шеремета.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Луценко заявил, что в деле убийства Шеремета есть "горячие версии".\r\nРанее, в декабре 2018 года, генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета существенно сузился.