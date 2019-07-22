Грицак і Луценко у відпустці, але "замість них" на нараду до Зеленського у справі Шеремета прийде Баканов

Виконуючий обов'язки глави СБУ Іван Баканов має намір 23 липня доповісти Президенту Володимиру Зеленському про перебіг розслідування справи про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета. \r\nПро це він сказав Українським Новинам. \r\n"Я піду завтра (Зеленського на нараду)", - сказав він. \r\nТаким чином він візьме участь у зустрічі силовиків із Зеленським у цій справі. \r\nГлава СБУ Василь Грицак, за даними Українських Новин, продовжує знаходиться у відпустці. \r\nЯк повідомляли Українські Новини, Луценко втік від доповіді Зеленському у справі Шеремета у відпустку.\r\nРаніше Луценко заявив, що у справі вбивства Шеремета є "гарячі версії".