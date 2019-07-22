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22 липня 2019, понеділок, 21:50 7
Політика 2019-07-22T22:08:54+03:00
Українські Новини
Грицак і Луценко у відпустці, але "замість них" на нараду до Зеленського у справі Шеремета прийде Баканов

Грицак і Луценко у відпустці, але "замість них" на нараду до Зеленського у справі Шеремета прийде Баканов

Іван Баканов. Фото: president.gov.ua
Іван Баканов. Фото: president.gov.ua

Виконуючий обов'язки глави СБУ Іван Баканов має намір 23 липня доповісти Президенту Володимиру Зеленському про перебіг розслідування справи про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Я піду завтра (Зеленського на нараду)", - сказав він.

Таким чином він візьме участь у зустрічі силовиків із Зеленським у цій справі.

Глава СБУ Василь Грицак, за даними Українських Новин, продовжує знаходиться у відпустці.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко втік від доповіді Зеленському у справі Шеремета у відпустку.

Раніше Луценко заявив, що у справі вбивства Шеремета є "гарячі версії".

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