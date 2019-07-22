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22 июля 2019, понедельник, 16:08 651
Выборы 2019-07-22T16:08:07+03:00
Українські Новини
Глава "Народного фронта" Бурбак проиграл выборы конкуренту от "Слуги народа" Валерию Божку

Глава "Народного фронта" Бурбак проиграл выборы конкуренту от "Слуги народа" Валерию Божку

Народный депутат и глава фракции Народный фронт Максим Бурбакпроиграл на досрочных выборах в Раду кандидату от Слуги народа Валерию Божку по 204-му округу, находящемуся в Черновецкой области. По результатам обработки более 60% протоколов разрыв между кандидатами составляет почти 10000 голосов, свидетельствуют данные ЦИК

Народный депутат уже признал поражение в Facebook.

Об этом говорят данные обработки 51% голосов на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Самовыдвиженец Бурбак конкурировал с кандидатом от "Слуги народа" Валерием Божиком и кандидатом от Оппоплатформы Николаем Довганем. Бурбак занял второе место (22,74%) и за него проголосовали 7 273 избирателей. При этом Божик обошел главу НФ с уверенными 51,65% или 16 518 голосов. На третьем месте оказался Довгань от ОПЗЖ, набрав 4,71% или 1 508 голосов. 

Как сообщали Українські Новини, самовыдвиженец от фракции "Блок Петра Порошенко" Максим Ефимов выиграл выборы в Краматорском округе №48 с 55,84%, обогнав своего соперника Дениса Ошурка на 35,79%. 


Также Микиша из "Слуги народа" выиграл выборы у бывшей жены Мураева, обогнав ее на 15,04%. 

Муж Королевской, которая проходит в Раду как №4 в партийном списке "Оппозиционной платформы", выиграл выборы в Славянске.

Больше новостей о: Парламентские выборы Максим Бурбак Партия "Слуга народа" Валерий Божок

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