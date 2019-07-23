Ежевика стала рекордсменом по снижению цены в июле

В середине июля 2019 на рынке ягод рекордсменом по снижению цены стала ежевика, цены на которую упали в 1,5 раза. Об этом сообщает Инфо-Шувар.

По данным мониторинга "Инфо-Шувар" на крупнейшем в Западной Украине оптовом рынке ОРСП "Шувар" во Львове ежевику предлагают по 30-35 грн/кг (1,0-1,16 EUR/кг), за последние 4 рабочих дня стоимость ягоды упала минимум в 1,5 раза.

Более того, ежевика в этом сезоне стала разве не единственной ягодой, цены на которую по сравнению с прошлым годом существенно упали. В середине июля 2018 ежевику на "Шуваре" продавали по 45-55 грн/кг (1,6-1,96 EUR/кг), по такой же цене ягода предлагалась и в середине лета 2017 года.

Продавцы ОРСП "Шувар" связывают падение цен на ежевику с ростом производства этой ягоды в украинском хозяйствах. Предприятия в этом сезоне планируют ежевикой частично компенсировать снижение предложения малины.



Для замораживания ежевику сегодня скупают в хозяйствах по 25-27 грн/кг (1,0-1,16 EUR/кг) и перерабатывающие предприятия рассчитывают на дальнейшее снижение цены.



Как сообщали Українські Новини, цены на малину резко снизились.



Тем временем голубика стала одной из основных ягодных культур в Украине, обогнав малину.



