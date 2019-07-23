Ожина стала рекордсменом по зниженню ціни в липні

У середині липня 2019 на ринку ягід рекордсменом по зниженню ціни стала ожина, ціни на яку впали в 1,5 рази. Про це повідомляє Інфо-Шувар.

За даними моніторингу "Інфо-Шувар" на найбільшому в Західній Україні оптовому ринку ОРСП "Шувар" у Львові ожину пропонують по 30-35 грн/кг (1,0-1,16 EUR/кг), за останні 4 робочих дні вартість ягоди впала мінімум в 1,5 рази.

Більш того, ожина в цьому сезоні стала хіба не єдиною ягодою, ціни на яку порівняно з минулим роком суттєво впали. У середині липня 2018 ожину на "Шуварі" продавали по 45-55 грн/кг (1,6-1,96 EUR/кг), за такою ж ціною ягода пропонувалася і в середині літа 2017 року.



Продавці ОРСП "Шувар" пов'язують падіння цін на ожину зі зростанням виробництва цієї ягоди в українських господарствах. Підприємства в цьому сезоні планують ожиною частково компенсувати зниження пропозиції малини.



Для заморожування ожину сьогодні скуповують в господарствах по 25-27 грн/кг (1,0-1,16 EUR/кг) і переробні підприємства розраховують на подальше зниження ціни.



Як повідомляли Українські Новини, ціни на малину різко знизилися.



Тим часом лохина стала однією з основних ягідних культур в Україні, обігнавши малину.