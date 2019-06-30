Голубика стала одной из основных ягодных культур в Украине, обогнав малину

Голубика - полезная летняя ягода, которая хоть и по внешнему виду напоминает чернику, разница между ними выражается в наличии тех или иных полезных веществ.

Голубика относится к семейству Вересковых и растет при умеренном и прохладном климате: в тундре, лесной зоне и верхнем поясе гор. Ее родина - Северная Америка - от Аляски до Ньюфаудленда, Кавказ, Алтай, север Азии. Если чернику легко найти в украинских лесах, то голубику нужно самому выращивать на плантациях.

В Украине промышленное выращивание голубики находится на высоком уровне. Площади под посадками голубики стремительно расширяются. Ягода обогнала по размеру плантаций даже малину, сообщает ЕastFruit со ссылкой на эксперта ягодного рынка, управляющего партнера компании FruiTech Олега Босого.





По его словам, за последние 12 лет голубика из нишевого, малоизвестного продукта, превратилась в одну из основных ягодных культур и заняла 3 месте после черной смородины и земляники садовой в структуре коммерческих площадей.

Полезные свойства голубики

Голубика содержит: каротин, провитамин А, аскорбиновую кислоту, все витамины группы В, витамины К, Р и РР, который обеспечивает эластичность капилляров кожи и уменьшает риск варикозного расширения вен. Кроме того, голубика укрепляет стенки кровеносных сосудов, нормализирует работу сердца, поддерживает работу кишечника и поджелудочной железы, замедляет старение мертвых клеток. Ягоды голубики рекомендуют употреблять диабетикам, так как они способствуют восстановлению тканей, усиливают действие лекарственных препаратов, понижающих уровень сахара в крови, и усиливают обмен веществ.

В голубике содержится ресвератрол - вещество из группы полифенолов, которое обладает противовоспалительными, противоопухолевыми, кардио- и гепатопротекторными свойствами.

Калорийность голубики

Голубика является диетическим продуктом - 61 ккал на 100 грамм продукта.

Опасные свойства голубики

Ее нужно употреблять в умеренном количестве, так как в ней отмечается повышенное содержание антиоксидантов, которые в большом количестве могут нарушить мышечные функции, так как препятствуют поступлению кислорода в мышцы. Употреблять голубику осторожно необходимо беременным и кормящим женщинам, так как в ней содержатся вещества, вызывающие интоксикацию и аллергию у ребенка.

Как употреблять голубику

Ягоды самые полезные и вкусные, если их употреблять в свежем виде. Но для разнообразия можна использовать голубику в рецептах. Она хорошо сочетается с клубникой, черникой, клюквой, малиной, а также с бананами и грушами.

Из голубики получаются вкусные смузи, молочные коктейли. Она станет хорошим наполнителем для йогурта и творога. Также ягоду можна додавать в домашнюю выпечку.

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