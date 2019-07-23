Дожди с грозами будут чередоваться с солнцем: прогноз погоды

Во вторник, 23 июля, погода в Украине ожидается с летними дождями, комфортным теплом и свежим северо-западным ветром. Кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем.

Об этом говорится в сообщении синоптика Наталки Диденко на ее странице в соцсети Facebook

По словам синоптика, наименьшая вероятность осадков будет на крайнем востоке Украины.

Во вторник также температура воздуха немного снизится.

Во вторник ожидается +22 +26 градусов, на Западе +18 +24 градуса, на юге и востоке +26 +29, местами до +30 градусов.

В Киеве 23-го июля осадков не ожидается, солнце плюс периодические незначительные дожди, местами с грозами.

Ближайшей ночью ожидается +15 +18 градусов, днем ​​во вторник температура воздуха +24 +26 градусов.

Прогноз погоды. Карта: facebook/tala.didenko

Как сообщали Українські Новини, украинский научно-исследовательский метеорологический институт Национальной академии наук прогнозирует теплую и сухую вторую половину лета и заморозки к концу сентября в то время, как в разгар лета бушуют атмосферные фронты.

В то же время, 14 июля, в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков.