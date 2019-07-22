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22 июля 2019, понедельник, 10:33 63
Происшествия 2019-07-22T10:33:46+03:00
Українські Новини
Микроавтобус с бюллетенями перевернулся в Херсоне

Микроавтобус с бюллетенями перевернулся в Херсоне

Автомобиль, перевозивший избирательные бюллетени, попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Херсоне.

Об этом говорится в сообщении полиции Херсонской области в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение, что около 06:00 в Херсоне на углу ул. Театральная и Воронцовская произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Как выяснилось, в одном из автомобилей находились члены участковой избирательной комиссии, перевозившие бюллетени в окружную комиссию. Сейчас бюллетени неповрежденными переданы членам ОИК. Устанавливаются все обстоятельства ДТП", - сказано в нем.

На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 30-летняя водитель автомобиля "ЗАЗ Славута", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю "Фольксваген-Транспортер", который осуществлял перевозку избирательных бюллетеней.

В результате столкновения микроавтобус перевернулся.

Сотрудница полиции получила незначительные телесные повреждения, члены УИК не пострадали.

Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

В воскресенье с 08:00 до 20:00 в Украине проходило голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

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