Микроавтобус с бюллетенями перевернулся в Херсоне

Автомобиль, перевозивший избирательные бюллетени, попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Херсоне.

Об этом говорится в сообщении полиции Херсонской области в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение, что около 06:00 в Херсоне на углу ул. Театральная и Воронцовская произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Как выяснилось, в одном из автомобилей находились члены участковой избирательной комиссии, перевозившие бюллетени в окружную комиссию. Сейчас бюллетени неповрежденными переданы членам ОИК. Устанавливаются все обстоятельства ДТП", - сказано в нем.

На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 30-летняя водитель автомобиля "ЗАЗ Славута", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю "Фольксваген-Транспортер", который осуществлял перевозку избирательных бюллетеней.

В результате столкновения микроавтобус перевернулся.

Сотрудница полиции получила незначительные телесные повреждения, члены УИК не пострадали.

Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

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