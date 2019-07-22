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22 липня 2019, понеділок, 10:33 11
Події 2019-07-22T18:00:06+03:00
Українські Новини
Мікроавтобус з бюлетенями перекинувся в Херсоні

Мікроавтобус з бюлетенями перекинувся в Херсоні

У Херсоні перекинулася машина з бюлетенями. Фото: hr.npu.gov.ua
У Херсоні перекинулася машина з бюлетенями. Фото: hr.npu.gov.ua

Автомобіль, що перевозив виборчі бюлетені, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) в Херсоні.

Про це йдеться в повідомленні поліції Херсонської області в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У "Єдиний центр 102" поліції Херсонській області надійшло повідомлення, що близько 06:00 у Херсоні на розі вул. Театральна і Воронцовська сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Як з'ясувалося, в одному з автомобілів знаходились члени дільничної виборчої комісії, які перевозили бюлетені в окружну комісію. Зараз бюлетені неушкодженими передані членам ОВК. Встановлюються всі обставини ДТП", - сказано в ньому.

На місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що 30-річна водій автомобіля "ЗАЗ Славута", виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала переваги в русі автомобілю "Фольксваген-Транспортер", який здійснював перевезення виборчих бюлетенів.

В результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся.

Співробітниця поліції отримала незначні тілесні ушкодження, члени ДВК не постраждали.

Попередня правова кваліфікація події - 1 ч. ст. 286 Кримінального кодексу ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами").

У Херсоні перекинулася машина з бюлетенями. Фото: hr.npu.gov.uaУ Херсоні перекинулася машина з бюлетенями. Фото: hr.npu.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, на даними консорціуму "Національний exit-poll-2019", на виборах Ради 44,2% виборців проголосували за партію "Слуга народу", 11,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Європейську солідарність".

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра а у Цвк розповіли про зафіксовані порушення на виборах.

В неділю з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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