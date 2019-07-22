Миллионы гривен из госбюджета получат 11 партий: кто претендует на госфинансирование

Если официальные результаты выборов подтвердят данные экзит-пола, то государственное финансирование получат 11 партий, которые получили более 2% голосов.\r\nПо закону "О предотвращении и противодействии политической коррупции", партии, набравшие на выборах более 2%, получат государственное финансирование на свою деятельность и должны отчитываться об использовании этих средств, пишет "Громадське".\r\nСогласно данным национального экзит-пола, на выборах в Раду более 2% набирают 11 партий, и получат деньги от государства в зависимости от своего результата. Эти средства партии будут получать в течение 5 лет.\r\nНаибольшую долю получит президентская партия "Слуга народа" - 537 млн гривен ежегодно, то есть более 2,5 миллиарда за 5 лет.\r\nИнфографика: "Громадське"\r\nДалее следуют:\r\n\r\n"Оппозиционная платформа - за жизнь" - 141 млн в год;\r\n"Европейская солидарность" - 109 млн в год;\r\n"Батькивщина" - 93 млн в год;\r\n"Голос" - 77 млн в год;\r\n"Сила и честь" - 54 млн в год;\r\n"Оппозиционный блок" - 40 млн в год;\r\n"Партия Шария" - 38 млн в год;\r\n"Радикальная партия Ляшко" - 34 млн в год;\r\n"Украинская стратегия Гройсмана" - 27 млн в год;\r\n"Свобода" - 26 млн в год.\r\n\r\nИнфографика: "Громадське"\r\nКак сообщали Українські Новини, на выборах Верховной Рады 42,34% проголосовали за партию "Слуга народа", 12,78% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,68% - за "Европейскую солидарность", 8,1% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,38% - за "Голос" Святослава Вакарчука по подсчету ЦИКом 41,70% электронных протоколов.\r\nПо состоянию на 20:00 21 июля 49,84% избирателей в 199 из 199 округов всех областей проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады .