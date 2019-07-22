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22 июля 2019, понедельник, 09:53 658
Выборы 2019-07-22T10:02:51+03:00
Українські Новини
Миллионы гривен из госбюджета получат 11 партий: кто претендует на госфинансирование

Миллионы гривен из госбюджета получат 11 партий: кто претендует на госфинансирование

Деньги
Деньги

Если официальные результаты выборов подтвердят данные экзит-пола, то государственное финансирование получат 11 партий, которые получили более 2% голосов.

По закону "О предотвращении и противодействии политической коррупции", партии, набравшие на выборах более 2%, получат государственное финансирование на свою деятельность и должны отчитываться об использовании этих средств, пишет "Громадське".

Согласно данным национального экзит-пола, на выборах в Раду более 2% набирают 11 партий, и получат деньги от государства в зависимости от своего результата. Эти средства партии будут получать в течение 5 лет.

Наибольшую долю получит президентская партия "Слуга народа" - 537 млн гривен ежегодно, то есть более 2,5 миллиарда за 5 лет.

Инфографика: Инфографика: "Громадське"

Далее следуют:

  • "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 141 млн в год;
  • "Европейская солидарность" - 109 млн в год;
  • "Батькивщина" - 93 млн в год;
  • "Голос" - 77 млн в год;
  • "Сила и честь" - 54 млн в год;
  • "Оппозиционный блок" - 40 млн в год;
  • "Партия Шария" - 38 млн в год;
  • "Радикальная партия Ляшко" - 34 млн в год;
  • "Украинская стратегия Гройсмана" - 27 млн в год;
  • "Свобода" - 26 млн в год.

Инфографика: Инфографика: "Громадське"

Как сообщали Українські Новини, на выборах Верховной Рады 42,34% проголосовали за партию "Слуга народа", 12,78% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,68% - за "Европейскую солидарность", 8,1% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,38% - за "Голос" Святослава Вакарчука по подсчету ЦИКом 41,70% электронных протоколов.

По состоянию на 20:00 21 июля 49,84% избирателей в 199 из 199 округов всех областей проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады .

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