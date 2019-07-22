В Донецкой области сообщили о минировании избирательной комиссии

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что неизвестные сообщили о минировании избирательной комиссии в округе №51, которая находится в помещении автостанции в городе Зейцево Донецкой области.\r\nОб этом говорится в сообщении "Опоры", передают Українські Новини.\r\nСогласно сообщению наблюдателя "Опоры", в связи с этим вызвали полицию.\r\nВсех членов комиссии вывели на безопасное расстояние от здания.\r\nНа данный момент полиция выясняет обстоятельства, в Главном управлении Национальной полиции пока не готовы комментировать инцидент.\r\nОбе участковые комиссии отправлены окружной избирательной комиссией на внесение уточнения в протокол.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на выборах Верховной Рады, явка на которые составила менее 50%, 42,34% проголосовали за партию "Слуга народа", 12,78% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,68% - за "Европейскую солидарность", 8,1% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,38% - за "Голос" Святослава Вакарчука по подсчету ЦИКом 41,70% электронных протоколов.\r\nПолиция получила более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах, открыто 71 дело