Явка на виборах Ради в Японії залишила 20%, а в Південній Кореї - 28%

Явка виборців на позачергових виборах депутатів Верховної Ради в Австралії склала лише 3,3%, при цьому у посольстві повідомили про 4%, в Японії - 20,3%, а в Південній Кореї -27,5%.

Це випливає зі слів секретаря Центральної виборчої комісії Наталії Бернацький на брифінгу, передають Українські Новини.

"В посольстві України в Австралії серед 1 741 виборця проголосували лише 57. Активність пыд час голосування в Республіці Корея: серед 240 виборців участь у голосуванні взяли 66 виборців. А на ділянці в Японії проголосували 107 виборців з 528", - сказала вона.

Всього в закордонному виборчому окрузі голосування на виборах Ради проходить на 102 дільницях у 72 країнах.

На 16 дільницях вже завершилося голосування, а останньому закриється ділянку в Сан-Франциско (США) в 06:00 22 липня за київським часом.

В Україні, за даними ЦВК, голосування проходить в штатному режимі без серйозних порушень.

"Процес голосування проходить у спокійному, регулярному режимі, в рамках чинного законодавства. Фіксуються незначні порушення, які не впливають на результати голосування", - повідомила Бернацька.

Вона також повідомила, що окружна комісія округу №94 у Київській області зуміла скликати засідання і виробити необхідні заміни на дільницях.

"О 14:30 засідання таки відбулося, і всі члени комісії вийшли із стану бездіяльності, проголосували, і всі заміни відбулися... Зараз ми не фіксуємо подальших порушень з боку комісії. Вони попереджені про кримінальну відповідальність за будь-яке порушення. Звичайно, ми готові до радикальних кроків у тому випадку, якщо це не зашкодить підрахунку голосів сьогодні", - сказала секретар ЦВК.

Центрвиборчком також закликає спостерігачів бути присутніми пыд час підрахунку голосів у цьому окрузі.

Як повідомляли Українські Новини, в неділю, 21 липня, в Україні проходить голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

Станом на 16:00 в Україні 36,59% виборців в 198 199 округів всіх областей проголосували на виборах Ради.