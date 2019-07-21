В Ирпене на похоронах представители похоронных агентств устроили перестрелку: есть раненные

4 человека ранены из-за перестрелки 2 представителей похоронных агентств в Ирпене Киевской области.

Об этом в Facebook написал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов, передают Українськi Новини.

"В городе Ирпень произошел конфликт между двумя организациями, которые занимаются ритуальными услугами. Приехали они забирать мертвеца, учинили между собой драку, затем стрельбу из травматического оружия", - сообщил он.

В результате инцидента 4 человек ранены (1 из них госпитализирован), стрелок задержан.

Следователи расследуют уголовное производство по статье хулиганство с применением оружия.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве мужчина на Mercedes с военными номерами стрелял в людей.

Ранее в Киеве кавказец подстрелил девушку-бармена в ресторане на Троещине. Стрелку удалось скрыться с места происшествия.

Кроме того, в Киеве во дворе дома по адресу улица Василенко, 25 произошла стрельба. Мужчина открыл огонь после конфликта со своими знакомыми. Он отказывается признавать свою вину, утверждая, что стрелял не он.