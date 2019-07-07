П'яний конфлікт в Києві закінчився стріляниною: один чоловік поранений

У неділю, 7 липня, в Києві у дворі будинку за адресою вулиця Василенка, 25, сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь після конфлікту зі своїми знайомими. Внаслідок події одна людина отримала вогнепальне поранення ноги.

НП сталася близько 4:50. Про це Інформатор дізнався, побувавши на місці події.

Як повідомили очевидці, в одній із квартир житлового будинку за адресою вулиця Василенка, 25 відбувалося застілля, яке переросло у конфлікт. Для "розбірок" у двір будинку вийшли три дівчини, три хлопця і чоловік. У якийсь момент троє хлопців вирішили висунути чоловікові свої претензії. Це йому не сподобалося, він дістав пістолет і почав безладно стріляти, переважно в повітря. Стрілець спустошив одну обойму, потім перезарядив зброю і зробив ще кілька пострілів. Внаслідок хаотичного вогню постраждав один з хлопців, куля увійшла йому в задню частину ноги, в районі коліна.

Побачивши поліцейських, більша частина компанії вирішила забігти назад у квартиру, а одна з дівчат викинула пістолет в кущі. Правоохоронцям вдалося затримати стрільця, однак він відмовляється визнавати свою провину, стверджуючи, що стріляв не він. Пораненого хлопця до прибуття "швидкої" відвіз один на машині.

Стрілянина у Києві. Фото: Інформатор

На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, "швидка" та слідчо-оперативна група. Деталі і винуватця пригоди встановить слідство.

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