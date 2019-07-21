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  • В Ірпені на похоронах представники похоронних агентств влаштували стрілянину: є поранені
21 липня 2019, неділя, 16:18 42
Події 2019-07-21T18:45:02+03:00
Українські Новини
В Ірпені на похоронах представники похоронних агентств влаштували стрілянину: є поранені

В Ірпені на похоронах представники похоронних агентств влаштували стрілянину: є поранені

4 людини поранено через перестрілку 2 представників похоронних агентств в Ірпені Київської області.

Про це в Facebook написав начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Небитов, передають Українські Новини.

"У місті Ірпінь стався конфлікт між двома організаціями, які займаються ритуальними послугами. Приїхали вони забирати мерця, вчинили між собою бійку, потім стрілянину з травматичної зброї", - повідомив він.

Внаслідок інциденту 4 осіб поранено (1 з них госпіталізовано), стрілок затриманий.

Слідчі розслідують кримінальне провадженян за статтею хуліганство із застосуванням зброї.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві чоловік на Mercedes з військовими номерами стріляв у людей.

Раніше в Києві кавказець підстрелив дівчину-бармена в ресторані на Троєщині. Стрілку вдалося втекти з місця події.

Крім того, в Києві у дворі будинку за адресою вулиця Василенка, 25, сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь після конфлікту зі своїми знайомими. Він відмовляється визнавати свою провину, стверджуючи, що стріляв не він.

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