В Ірпені на похоронах представники похоронних агентств влаштували стрілянину: є поранені

4 людини поранено через перестрілку 2 представників похоронних агентств в Ірпені Київської області.\r\nПро це в Facebook написав начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Небитов, передають Українські Новини.\r\n"У місті Ірпінь стався конфлікт між двома організаціями, які займаються ритуальними послугами. Приїхали вони забирати мерця, вчинили між собою бійку, потім стрілянину з травматичної зброї", - повідомив він.\r\nВнаслідок інциденту 4 осіб поранено (1 з них госпіталізовано), стрілок затриманий.\r\nСлідчі розслідують кримінальне провадженян за статтею хуліганство із застосуванням зброї.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві чоловік на Mercedes з військовими номерами стріляв у людей.\r\nРаніше в Києві кавказець підстрелив дівчину-бармена в ресторані на Троєщині. Стрілку вдалося втекти з місця події.\r\nКрім того, в Києві у дворі будинку за адресою вулиця Василенка, 25, сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь після конфлікту зі своїми знайомими. Він відмовляється визнавати свою провину, стверджуючи, що стріляв не він.