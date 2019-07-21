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21 июля 2019, воскресенье, 14:54 39
Выборы 2019-07-21T14:54:49+03:00
Українські Новини
В Белгороде-Днестровском "досрочно" заполнили протоколы на двух участках

В Белгороде-Днестровском "досрочно" заполнили протоколы на двух участках

Гражданская сеть "Опора" зафиксировала два факта досрочного заполнения протоколов о подсчете голосов в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении "Опоры", передают Українськi Новини.

"Наблюдатели "Опоры" на двух избирательных участках в округе №141 (центр - город Белгород-Днестровский) выявили факты досрочного заполнения протоколов.

Так, на избирательном участке №510861 в Татарбунарах наблюдательница зафиксировала, как председатель комиссии и секретарь вносили сведения в протокол о подсчете голосов (вписывали фамилии членов комиссии). На избирательном участке №510203 в с. Попаздра Белгород-Днестровского района начали заполнять протокол подсчета голосов (записали всех кандидатов, а также вписали фамилию и инициалы руководящего состава, а напротив фамилии секретаря была проставлена ​​подпись)", - говорится в сообщении.

Наблюдатели в обоих случаях вызвали полицию.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

А тем временем, обвязанную веревочкой и "опечатанную" кастрюлю используют вместо сейфа на избирательном участке.

Полиция получила уже более 600 сообщений о нарушениях на выборах.

Также на выборах в Раду вовремя открылись лишь 3 тысячи избирательных участков из 30.

Тем временем за выборами онлайн можно понаблюдать здесь.

Больше новостей о: Фальсификации Парламентские выборы Голосование Протоколы Нарушения на выборах

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