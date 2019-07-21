В Киеве звонили избирателям и предлагали проголосовать за одного кандидата вместо другого

Полиция открыла уголовное производство в связи со звонками неизвестных лиц избирателям с предложением проголосовать за одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады вместо другого в Киеве.

Об этом говорится в с сообщении полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Столичные следователи начали уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права. В Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что неизвестные лица звонят избирателям и предлагают не голосовать за одного из кандидатов, который якобы снял свою кандидатуру, взамен просят отдать свой голос за другого кандидата в народные депутаты. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский проголосовал на выборах Рады.

На выборах Рады проголосовали 13,61% избирателей в 5 из 199 округов.