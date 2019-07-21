На выборах в Раду 27 избирательных участков открылись с опозданием

На внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 11:00 открылись и работают все избирательные участки, однако 27 из 30 тыс. открылись с опозданием.\r\nОб этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге, передают Українськi Новини.\r\n"27 участков были открыты с опозданием. Сейчас все работают", - сказала она.\r\nНапример, в Киеве на одном участке долго не могли найти ключи, на втором - глава комиссии забыла их дома.\r\nВ Днепропетровской области два участка открылись позже, поскольку там комиссия неправильно проставила штамп "выбыл" и необходимо было перепечатать почти 3,5 тыс. бюллетеней.\r\nВ свою очередь на одном участке в Донецкой области члены комиссии проставили подписи в протоколе наперед.\r\nПри этом Слипачук опровергла информацию о том, что на Донбассе ряд участков не открылись из-за угроз обстрелов.\r\nПо мнению ЦИКа, несвоевременное открытие только 27 участков из почти 30 тыс. свидетельствуют о том, что процесс выборов начался надлежащим образом.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на выборах Рады проголосовали 13,61% избирателей в 5 из 199 округов.\r\nТакже Президент Владимир Зеленский проголосовал на выборах Рады.\r\nТем временем за выборами онлайн можно понаблюдать здесь.