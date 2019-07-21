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21 июля 2019, воскресенье, 13:07 543
Выборы 2019-07-21T14:37:44+03:00
Українські Новини
На выборах в Раду 27 избирательных участков открылись с опозданием

На выборах в Раду 27 избирательных участков открылись с опозданием

На внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 11:00 открылись и работают все избирательные участки, однако 27 из 30 тыс. открылись с опозданием.

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге, передают Українськi Новини.

"27 участков были открыты с опозданием. Сейчас все работают", - сказала она.

Например, в Киеве на одном участке долго не могли найти ключи, на втором - глава комиссии забыла их дома.

В Днепропетровской области два участка открылись позже, поскольку там комиссия неправильно проставила штамп "выбыл" и необходимо было перепечатать почти 3,5 тыс. бюллетеней.

В свою очередь на одном участке в Донецкой области члены комиссии проставили подписи в протоколе наперед.

При этом Слипачук опровергла информацию о том, что на Донбассе ряд участков не открылись из-за угроз обстрелов.

По мнению ЦИКа, несвоевременное открытие только 27 участков из почти 30 тыс. свидетельствуют о том, что процесс выборов начался надлежащим образом.

Как сообщали Українськi Новини, на выборах Рады проголосовали 13,61% избирателей в 5 из 199 округов.

Также Президент Владимир Зеленский проголосовал на выборах Рады.

Тем временем за выборами онлайн можно понаблюдать здесь.

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