На Левом берегу Киева студенты Академии МВД проголосовали под контролем "преподавателей" перед "парами"

Гражданская сеть "Опора" зафиксировала признаки контролируемого голосования студентов Национальной академии Министерства внутренних дел в Деснянском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении "Опоры", передают Українськi Новини.

"В Киеве на участок № 800365 (215 округ, Деснянский район) утром приехала голосовать организованная группа молодых людей. Наблюдатели "Опоры" сообщили, что это студенты Национальной академии внутренних дел. Молодежь приехала со старшими мужчинами", - говорится в нем.

Согласно сообщению, бюллетени группа брала по адресу, где находится Национальная академия внутренних дел.

В коридоре у входа в участок их ждали мужчины, которые представились преподавателями и сообщили, что у студентов на 10:00 пары.

Поэтому тем, кто хотел проголосовать, создали условия волеизъявления утром перед началом обучения.

В сообщении отмечается, что такие действия могут иметь признаки контролируемого голосования.

За выборами онлайн можно понаблюдать вот здесь.

Тем временем в Днипре на избирательном участке произошел пожар.

Как сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 21 июля, в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.