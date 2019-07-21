На Левом берегу Киева студенты Академии МВД проголосовали под контролем "преподавателей" перед "парами"

Гражданская сеть "Опора" зафиксировала признаки контролируемого голосования студентов Национальной академии Министерства внутренних дел в Деснянском районе Киева.\r\nОб этом говорится в сообщении "Опоры", передают Українськi Новини.\r\n"В Киеве на участок № 800365 (215 округ, Деснянский район) утром приехала голосовать организованная группа молодых людей. Наблюдатели "Опоры" сообщили, что это студенты Национальной академии внутренних дел. Молодежь приехала со старшими мужчинами", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, бюллетени группа брала по адресу, где находится Национальная академия внутренних дел.\r\nВ коридоре у входа в участок их ждали мужчины, которые представились преподавателями и сообщили, что у студентов на 10:00 пары.\r\nПоэтому тем, кто хотел проголосовать, создали условия волеизъявления утром перед началом обучения.\r\nВ сообщении отмечается, что такие действия могут иметь признаки контролируемого голосования.\r\nЗа выборами онлайн можно понаблюдать вот здесь.\r\nТем временем в Днипре на избирательном участке произошел пожар.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 21 июля, в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.