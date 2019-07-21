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21 июля 2019, воскресенье, 11:30 257
Выборы 2019-07-21T11:30:33+03:00
Українські Новини
На Левом берегу Киева студенты Академии МВД проголосовали под контролем "преподавателей" перед "парами"

На Левом берегу Киева студенты Академии МВД проголосовали под контролем "преподавателей" перед "парами"

Гражданская сеть "Опора" зафиксировала признаки контролируемого голосования студентов Национальной академии Министерства внутренних дел в Деснянском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении "Опоры", передают Українськi Новини.

"В Киеве на участок № 800365 (215 округ, Деснянский район) утром приехала голосовать организованная группа молодых людей. Наблюдатели "Опоры" сообщили, что это студенты Национальной академии внутренних дел. Молодежь приехала со старшими мужчинами", - говорится в нем.

Согласно сообщению, бюллетени группа брала по адресу, где находится Национальная академия внутренних дел.

В коридоре у входа в участок их ждали мужчины, которые представились преподавателями и сообщили, что у студентов на 10:00 пары.

Поэтому тем, кто хотел проголосовать, создали условия волеизъявления утром перед началом обучения.

В сообщении отмечается, что такие действия могут иметь признаки контролируемого голосования.

За выборами онлайн можно понаблюдать вот здесь.

Тем временем в Днипре на избирательном участке произошел пожар.

Как сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 21 июля, в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

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